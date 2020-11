De cara al duelo de la Semana 9 de la NFL en donde los Cowboys se medirán a los Steelers, la franquicia de Dallas no contará con Andy Dalton, quien fue puesto en la reserva de COVID-19 / lesionados. Ben DiNucci volvería a ser el titular pero también podría ser Cooper Rush.

El haber puesto a Andy Dalton en la reserva de COVID-19 lo deja automáticamente fuera del choque ante los Steelers. Los Cowboys descansan en la Semana 10 y vuelven a la actividad en la Semana 11, donde se meterán a la cancha de los Minnesota Vikings.

Andy Dalton se perdió el duelo de la Semana 8 de la NFL por una conmoción cerebral que sufrió ante Washington. Ben DiNucci saltó como titular ante las Eagles y quedó mucho a deber, debido a que la defensa de Cowboys mejoró considerablemente, no pudo lanzar un solo pase de anotación y tuvo dos balones sueltos. Uno de ellos terminó en las diagonales.

La otra opción de los Cowboys es Garret Gilbert, quien fungió como suplente en el duelo ante las Eagles, luego de haber llegado procedente del equipo de prácticas de Dallas. Cooper Rush también podría ser una opción y de acuerdo a información de Ian Rapoport de NFL, los Vaqueros están considerando seriamente en arrancarlo a él, quien por ahora se encuentra en el equipo de prácticas.

The #Cowboys are seriously contemplating turning to QB Cooper Rush as their starter this week… which would require he get activated from the practice squad, source said. With Andy Dalton down with COVID, it may not be Ben DiNucci again.

— Ian Rapoport (@RapSheet) November 3, 2020