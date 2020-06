Las críticas de Andy Murray a Djokovic: “Al coronavirus no le importa quienes somos”

Andy Murray se unió a las voces críticas en contra de Novak Djokovic, quien resultó positivo en una prueba de coronavirus y quien también fue responsable del Adria Tour, el cual se disputó con público hasta la suspensión tras darse a conocer los casos positivos.

Djokovic había manifestado que en la zona europea de los Balcanes no había tanto riesgo de llevar a cabo la competencia por la menor incidencia de contagios, de modo que los jugadores no se realizaron pruebas, además de que acudieron a una fiesta en Belgrado.

Ver en YouTube

Ahora se sabe que Djokovic es uno de los contagiados por covid, junto a Grigor Dimitrov, quien dio la alerta al ser el primer caso positivo del Adria Tour. También se han contagiado Borna Coric, los entrenadores Kristijan Groh (entrenador de Dimitrov), y Marko Paniki (preparador físico de Nole), Viktor Troicki y su esposa embarazada.

El escocés Murray representó a muchas de las voces de aficionados, directivos y jugadores que reprobaron la organización del Adria Tour.

“Primero, espero que estén bien y se recuperen, y que todos los afectados estén sanos y salvos. En retrospectiva, no es algo que debería haber seguido adelante. No es sorprendente cuánta gente ha dado positivo después de ver algunas de las imágenes de la fiesta de los jugadores y el día de los niños. No hubo distanciamiento social en el lugar”, dijo a The Guardian.

Ante esta situación se corre el rumor sobre una posible cancelación del US Open, al cual Djokovic se manifestó en contra por las “rigurosas medidas de seguridad”, sin embargo, Murray defendió los protocolos del mismo para tratar de garantizar la salud de los jugadores.

“Algunas personas han dicho que tal vez esto ha puesto en duda el US Open, lo que bien podría ser. Pero las medidas y los protocolos que tienen en marcha en la USTA son diferentes a los de Serbia y Croacia. No habrá público, para empezar. Al coronavirus no le importa quiénes somos o qué hacemos. Necesitamos respetarlo y respetar las reglas”, declaró el británico.

Asimismo lamentó que la imagen del tenis haya quedado manchada por este caso, pero sirve de ejemplo para evitar que otros torneos reanuden sin garantizar las medidas sanitarias.

“No creo que haya sido una buena imagen para el tenis. Lo único positivo es que, hasta que no sea seguro hacerlo, no tendremos ningún evento con público”, manifestó.