Andy Ruiz ya tiene fecha y sede para su próxima pelea contra Chris Arreola

Andy Ruiz se ha convertido en un favorito de la afición de todo México y ahora los fanáticos del boxeador ya sabemos cuándo y dónde podemos verlo en su nueva pelea y la buena noticia para todos es que será en una fecha significativa para los mexicanos.

La primera semana de mayo es una de las principales atracciones para los promotores que tiene boxeadores mexicanos, pues el día 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla y en Estados Unidos, la comunidad mexicana lo celebra casi a la par que el día de la Independencia.

Es por eso, que la primera semana de mayo es muy jugosa en cuanto a la bolsa que se pueden llevar y para este 2021, Andy Ruiz tiene su pelea programada para esta primera semana de mayo que comentamos. El 1 de mayo (día del trabajo en México) será el día en que veamos nuevamente a Andy Ruiz subirse al ring contra Chris Arreola.

¿Dónde? California será la sede y es casa de 2 mexicanos exitosos en el deporte estadounidense, pues el Dignity Health Sports Park ubicado en Carson, es hogar del LA Galaxy, en donde juegan Javier “Chicharito” Hernándes y Jona Dos Santos.

Como se ha venido haciedo en este tipo de eventos, se permitirá la entrada al público aunque de manera reducida para mantener la sana distancia y las recomendaciones de salud que brinde el gobierno del estado para la pelea entre Andy Ruiz y Chris Arreola.

“Esta cartelera de pago por evento es una de las mejores alineaciones de acción que puedo recordar y repleta de púgiles que no saben nada más que el combate cuerpo a cuerpo“, mencionó Tom Brown, CEO de TGB Promotions.

Andy Ruiz vs Chris Arreola no será la única pelea que tendrá la cartelera, pues Omar Figueroa se medirá a Abel Ramos, Sebastián Fundora enfrenta a Jorge Cota y Jesús Ramos tendrá una guerra en contra de Javier Molina.

🥊 FIGHT ANNOUNCEMENT: Former Unified Heavyweight World Champ @Andy_destroyer1 returns to battle all-action heavyweight @nightmareboxing in the main event of an all-Mexican extravaganza on May 1st, live on @PBConFOX PPV!#RuizArreola Fight Details: https://t.co/k3o9zs2QAV pic.twitter.com/TkREmImX1J

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 24, 2021