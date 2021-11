Ansu Fati rescata al Barcelona, las goleadas del Bayern Munich y la Juventus en Champions League

El Barcelona encontró el camino de mantenerse con vida en los torneos europeos en este 2021-2022, pues la victoria contra el Dynamo lo sitúa con muchas posibilidades de llegar a la siguiente ronda de Champions League o de menos pensar en la Europa League.

Ansu Fati apareció en un momento crítico del partido para el Barcelona para darle la victoria y darle esperanza al conjunto blaugrana de poder seguir soñando en mantenerse en la Champions League.

Antes de los seis partidos a la hora de la comida, el Chelsea viajó hasta Suecia para dar un golpe de autoridad en el grupo H y colocarse como segundo de grupo gracias a Hakim Ziyech. Alemania también vio acción, el Wolfsburg se impuso de local ante el Salzburg con goles de Ridle Baku y Lukas Nmecha.

Algunos equipos ya están calificados a la siguiente ronda, el Bayern Munich y la Juve ya se encuentran como los primeros invitados al sorteo de los octavos de final de la Champions League y otros grupos se perfilan para pelear hasta el último partido.

Los goles de la cuarta jornada de la Champions League

Atalanta 2-2 Manchester United

Los italianos quieren ir a la siguiente fase de la Champions y para lograrlo, era fundamental ganarle al Manchetser United como locales y trabajaron a la perfección desde el primer minuto. El premio llegaría a los 12 minutos, con un disparo de Ilicic, en el que David de Gea cometió un osote y no lo pudo atajar.

Conexión portuguesa para el empate y que golazo hicieron en conjunto. Un pase filtrado dejó a Bruno Fernandes solito frente a puerta, pero sin ser egoísta, cedió de taquito el balón a Cristiano, quien había seguido la jugada y casi desde el manchón penal, pondría la igualada cruzando el disparo.

Jose Luis Palomino se vistió de asistente en el gol del Atalanta. Metió un pase filtrado al movimiento de Duván Zapata, que condujo el balón hasta vencer a De Gea a quemarropa. El VAR revisó el gol, pero no encontró nada para invalidarlo.

Nunca den por muerto al Manchester United, porque tiene a Cristiano Ronaldo en el campo y no por nada es Mr. Champions. Solito se hizo su jugada para empatar el encuentro con un furioso disparo cruzado y Solksjaer ya le debe de dar un bono por salvarle la chamba varias veces.

Bayern Munich 5-2 Benfica

No se cansa de hacer goles, Robert Lewandowski abrió el marcador para los bávaros en el Allianz Arena. Después de una jugada clásica de Koman por la banda con regates y fintas, centró un balón a segundo poste, donde estaba Lewandowski para sólo empujar el balón con la cabeza.

Los portugueses no podían irse al medio tiempo sin intentar hacerle daño al Bayern Munich y aprovecharon una desatención en la marca de los alemanes para que Felipe Morato de cabeza acortara distancias y pusiera a soñar al conjunto luso.

Se cerró el círculo para el Bayern Munich, pues todos los atacantes nominales hicieron gol ante el Benfica y Leroy Sane hizo el 3-1 que sentenció el marcador. Kimmich mandó un centro bombeado a Koman, quien bajó el balón para el atacante alemán y no dudo pegarle con la pierna izquierda.

El Bayern ya se estaba dando un pase en su estadio, pero tendría que cerrar la noche con el candidato número al Balón de Oro con un hat-trick. Lewandowski selló la victoria, clasificación, goleada y manita para el Bayern Munich.

Dynamo de Kiev 0-1 Barcelona

El 10 rescató un fracaso más del Barcelona, Ansu Fati se encontró el balón después de un centro de Mingueza rechazado por un defensor del Dynamo y prendió el balón la zurda para poner el 1-0 en el marcador y acercarse a clasificar en el grupo.

Juventus 4-2 Zenit

El juego a balón parado siempre ha sido fundamental para los equipos italianos y fue esa la manera en la que la Juventus se adelantó en el marcador. Chiellini intentó un remate de cabeza, pero la defensa del Zenit rechazó y el balón le quedó a Paulo Dybala, quien con un zurdazo puso el 1-0, momentáneo.

Ningún autogol es malo y el Zenit lo recibió con todo el gusto del mundo. En la búsqueda de un centro que pudiera igualar las acciones para los rusos, Bonucci se entrometió entre el curso de la pelota y golpeó de cabeza directo al fondo de la red, lamentablemente fue de su propia portería.

Los italianos recuperaron la ventaja en el marcador después de una falta dentro del área sobre Federico Chiesa, que Paulo Dybala anotaría para poner a la Juve con la victoria y su doblete personal en el encuentro.

Contragolpe perfecto de la Juve para incrementar el marcador. Le dieron el balón a Federico Chiesa casi en el medio del campo y condujo hasta el área grande y definió con un disparo cruzado que venció al arquero.

Sevilla 1-2 Lille

La señora fortuna ayudó al Sevilla para poner el 1-0 en el marcador. Un balón filtrado para Suso, que no llegó, pero que en el rechace el balón pegó en un defensa y le quedó a modo la jugada para jalar marca y ceder un pase a Rafa Mir, quien no pudo hacer el gol, pero el portero no pudo quedarse con la pelota y le quedó a Lucas Ocampos que no fallaría.

Después de una revisión en el VAR, el Lille tendría su oportunidad de empatar el marcador y desde los 11 pasos, el canadiense Jonathan David no tendría piedad del equipo andaluz. Emparejaba las acciones antes del medio tiempo en España.

Voltereta en España y con un contragolpe de locura. La defensa del Sevilla no veía lo duro sino lo tupido de la ofensiva francesa. Ikoné después de varios intentos de disparos que se estrellaban en la defensa, portero y poste, finalmente mandó el balón para el 1-2.

Villarreal 2-0 Young Boys

El submarino amarillo vive un gran momento en todas las competencias y lo demostró hasta con la fortuna de su lado. En un tiro de esquina, se hizo una carambola entre ofensores y defensores con la pelota, pero sería Etienne Capoue, quien mandara el balón al fondo de la portería.

Unai Emery y sus dirigidos cerraron la noche de Champions League con una contundente victoria por dos goles a cero. Danjuma tomaría ventaja de un osote de los suizos y puso el segundo gol del Villarreal en el partido.