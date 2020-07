Anthony Davis le ‘roba’ a LeBron James la primera gran noche de la nueva normalidad de la NBA

Ni los 171 días de ausencia, ni la ausencia del público en las gradas evitaron que los Lakers y los Clippers decepcionaran en el primer agarrón de la nueva normalidad. Cuando los Clippers parecían estar en la lona en el último cuarto, éstos se colocaron a un punto de diferencia con poco más de un minuto en el reloj, sin embargo, los Lakers se impusieron 101-103.

LeBron James sacrificó el protagonismo ofensivo para convertirse en el hombre más importante a la defensiva de los Lakers y así se convirtió en el responsable de frustrar la última posesión de los Clippers, primero incomodando a Kawhi Leonard y después al Paul George, quien vació su intento de triple fuera del aro.

LeBron’s lockdown defense seals the @Lakers win in Orlando! 🔒 #LakeShow #WholeNewGame pic.twitter.com/MdHl6pzQjS

El Este puso en marcha el torneo en la burbuja de Orlando con el juego entre Pelicans y Jazz, pero el salvaje Oeste se llevó al noche con el duelo entre equipos angelinos, en el cual las expectativas y los focos estaban puestas en LeBron James, sin embargo, la estrella de los Lakers apenas y pudo sumar nueve puntos al final del tercer cuarto.

De esta manera, el protagonismo recayó por completo en Anthony Davis, quien se echó a los Lakers al hombro. El exjugador de los Pelicans se apuntó la primera gran actuación de la nueva normalidad con 34 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

Brilló especialmente en el tercer cuarto, cuando los Clippers le dieron descanso a Kawhi Leonard y gracias a ello, los Laker le dieron vuelta a la pizarra tras estar por abajo por seis puntos, en gran parte gracias aun par de triples de Davis.

AD (20 PTS) & Kawhi (19 PTS) go back-and-forth in the 1st half on TNT! #WholeNewGame pic.twitter.com/51A2vkMoX2

The Brow is locked in… 32 PTS at the end of 3 for AD! 🔥@LAClippers 77@Lakers 76

Headed to the 4th on TNT pic.twitter.com/gBM7T4i9PS

— NBA (@NBA) July 31, 2020