La situación en el FC Barcelona sigue bastante tensa y es que pese a que ya se aclaró el tema de Lionel Messi, Antonine Griezmann (a quien le han prometido el ‘7’ en el Barca) ha estado involucrado en una ola de rumores. En las últimas semanas se han ‘inventado’ mil rumores sobre dónde jugará, pues dicen que ya no estará más con los ‘Culés’… hecho que es falso y que él mismo ha aclarado.

Antoine Griezmann tuvo una temporada ‘regular’ donde le ha costado adaptarse y es que pese a que apareció en algunos momentos determinantes, no ha tenido los números que marcó en el Atlético de Madrid, hecho que ha generado que le inventen ‘nuevos destinos’.

¿Qué dijo Griezmann sobre los rumores de su salida del Barcelona?

En entrevista con la cadena francesa ‘M6’, Antoine Griezmann habló de todo lo que se ha dicho últimamente y es que muchos medios en el mundo han publicado que saldrá del FC Barcelona, teniendo como destino la Bundesliga, el PSG e incluso su regreso al Atlético de Madrid, algo que es falso.

“¿Mi futuro esta en el Barça? Sí, no sé por qué la gente inventa destinos para ver si algún día van a acertar. Yo he dicho que me quiero quedar, que estoy bien y no hay más“, confesó Griezmann en entrevista.

El francés aceptó que no ha sido el mejor año para él en el Barcelona, pues han habido malos momentos y el equipo pasa por altibajos pero quiere quedarse para cambiar la situación y aportar lo más posible.

“Aquí estoy muy bien (en el Barcelona), sé que tengo la confianza del club y del entrenador, así que estoy bien. Ha sido una temporada muy complicada para todos y aquí volvemos a empezar. Tenemos que seguir trabajando”, dijo Griezmann a ‘M6’.

El último rumor que salió sobre el ‘Principito’, fue que el Barcelona buscaba un intercambio con el Atlético de Madrid por Joao Félix, mismo que fue desmentido y que se sabía no iba a ocurrir, por lo que ahora sólo queda ver cómo progresa Griezmann, su adaptación y verlo en el arranque de La Liga Española.