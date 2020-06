La jornada sabatina de La Liga Española ha llegado a su fin y el Atlético de Madrid de Héctor Herrera, quien comienza a ser del agrado del ‘Cholo’ Simeone, cerró el día, pues en su victoria ante el Valladolid, donde sufrieron para marcar gol, el mexicano tuvo un buen papel, decente, cumpliendo con los requerimientos y aunque de igual forma estuvo algo errático, al final del día tiene calificación aprobatoria.

El futbol en La Liga regresó al Wanda Metropolitano después de casi 3 meses de inactividad. El Atlético de Madrid ha venido de menos a más en este regreso del futbol en España pues aunque ahora no golearon como hace unos días, su labor y acoplamiento cada vez se fortalece más, por lo que hay que destacar esta parte de los ‘Colchoneros’.

La primera parte fue un tanto complicada para el Atlético de Madrid y en particular para Héctor Herrera y es que aunque se le vio participativo, dando buenos pases, subiendo y bajando en medida de lo posible e incluso buscando el gol, tuvo algunos errores que le iban a ser criticados por los aficionados.

Héctor Herrera falló un par de pases que en teoría los aficionados consideraron ‘fáciles’ o cuando menos que Koke, quien estaba en la banca, no hubiera fallado, hecho que creen debe mejorar para competir en serio por un puesto en el cuadro titular.

La segunda parte fue mejor para el Atlético de Madrid y es que se afianzaron más en ataque y no tardarían mucho en conseguir el gol, por lo que aunque sí se las vieron duras, al final los 3 puntos iban a ser suyos.

Tras un buen papel, dar buenos pases, ser uno de los motores en el medio campo y demás, Héctor Herrera salió de cambio al minuto 57 por Yannick Carrasco, dando fin así a su segunda titularidad de forma consecutiva, donde le demostró al ‘Cholo’ Simeone que quiere seguir sumando minutos y ganarse un lugar en su 11 inicial.

El gol cayó al minuto 81′ tras un tiro de esquina y es que mandaron un centro elevado que el portero Caro buscó despejar de un puñetazo pero en su lugar rebotó entre os jugadores. El esférico le cayó a Vitolo, este remató con la cabeza, detuvieron el esférico casi en la línea pero el ‘Ojo de Halcón’ lo marcó como gol; se revisó en el VAR pero no fue anulado, por lo que este iba a ser válido y así sacarían los 3 puntos.

