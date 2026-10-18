Lo que necesitas saber: Larry Smith, árbitro de la NFL, es director de una escuela en Kansas City

El partido de la Semana 6 de la NFL entre los Jacksonvile Jaguars y los Houston Texans dejó una imagen y hecho particular, y es que uno uno de los árbitros salió ovacionado da la cancha del mítico estado de Wembley después de sufrir una lesión sin contacto.

Se trata de Larry Smith, quien durante el primer cuarto lanzó un ovoide hacia el lateral de la cancha para recibir un nuevo balón, y cuando intentó recibir el nuevo ovoide resbaló en la húmeda cacha de Wembley. Aunque intentó ponerse de pie y dar algunos pasos, el árbitro fue al suelo tras sentir un intenso dolor.

Así se marchó Larry Smith

¿Qué la pasó al árbitro del juego entre Jaguars y Texans?

Al incorporarse, el árbitro del juego entre Jaguars y Texans dio un par de pasos y se dejó caer, tras sentir una lesión en la rodilla izquierda, por lo cual jugadores de ambos equipos, así como otros árbitros pidieron la entrada de los servios médicos.

Tras recibir atención en el campo de Wembley, Larry Smith fue retirado en camilla del terreno de juego entre ovaciones del público en las tribunas, y a falta de un parte médico, el árbitro podría haber sufrido una rotura de ligamentos cruzado debido a la mecánica de la lesión.

THIS LOOKS LIKE A SERIOUS NON-CONTACT INJURY FOR THE REF. It seems doubtful that we will see him again this season. https://t.co/AuwTVRHTZz — MLFootball (@MLFootball) October 18, 2026

El sistema de la NFL cuenta con seis árbitros para cada partido, para evitar ese tipo de situaciones, por lo cual el juego pudo continuar sin mayor inconveniente

Larry Smith trabaja en una escuela entre semana

Larry Smith está en su segundo año como referee en la NFL después de haber pasado un rato en futbol universitario en la USFL, sin embargo su trabajo tiempo completo lo ejerce como director de una escuela en Kansas City.