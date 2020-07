7 árbitros con coronavirus en la Liga MX: ¿Se compromete el inicio del Apertura 2020?

Si bien la Copa por México está llegando a su final para dar pie al Apertura 2020, ahora los directivos de la Liga MX tienen una nueva preocupación encima y es que 7 árbitros han dado positivo a coronavirus. El protocolo de salud ya está en marcha, todos están en cuarentena y lo que todos se preguntan es si este hecho retrasará un par de días el inicio del futbol mexicano.

La Liga MX no ha estado exenta en ningún nivel de tener casos positivos de coronavirus: jugadores, personal del cuerpo técnico, directivos, árbitros y demás. Todos han sido vulnerables y pese a que afortunadamente no ha pasado a mayores, el caso de los silbantes es una preocupación ‘extra’, pues no se sabe si afectará o no el inicio del Apertura 2020.

¿Cómo se habrían contagiado los árbitros de coronavirus?

De acuerdo a información de ‘El Universal‘, algunos árbitros de la Liga MX armaron una ‘fiesta’ hace unos días en Toluca. El propósito de dicha reunión no habría sido otro más que ‘conocer el estado de cada uno’, así como ponerse al día, platicar y demás pero lo que generó polémica es que todo habría sido a espaldas de Arturo Brizio y muy cerca de la cede de la Federación Mexicana de Futbol.

Esta fiesta habría sido el origen de la mayoría de los casos de coronavirus presentes en los árbitros de la Liga MX y lo que hoy en día pone en el aire el arranque del Apertura 2020 pero en apariencia no habría nada de qué preocuparse. Ahora veremos por qué.

El comunicado de la Liga MX

La Liga MX recientemente lanzó un comunicado donde informó que estos 7 árbitros ya estaban aislados, en proceso de recuperación e informó que NO se les iba a tomar en cuenta para pitar partidos del Apertura 2020 hasta que su prueba de coronavirus diera negativo, hecho que supondría, quizá, una falta de personal pero no será así.

Se sabe que la Liga MX tiene una plantilla de poco más de 140 árbitros, mismos que pitarán en este torneo así como en la Liga de Expansión (torneo que sustituyó el Ascenso MX), por lo que lo único que pasaría es que a estos silbantes se les den mayores compromisos a la semana hasta que el resto ya esté sano.

#Arbitraje | La Comisión de Árbitros informa avance en las pruebas de Covid -19. Lee más: https://t.co/xdaRE9HufQ#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ivo0szaCWV — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 14, 2020

De los infectados, Marcos Quintero Huitrón es árbitro del VAR y Luis Daniel Chávez León y Michel Ricardo Espinoza Ávalos son árbitros de cancha; los demás silbantes que han dado positivo estarían repartidos de la misma forma en distintas zonas, por lo que al no ser todos centrales, del VAR o alguna otra posición, no presupone un riesgo para el Apertura 2020.

¿Qué pasa con las pruebas físicas?

Aunado con los casos positivos de coronavirus, la Liga MX dio a conocer que 4 árbitros más no habían pasado los exámenes físicos que se les realizan, por lo que entienden que vienen de la pandemia y que hay falta de entrenamiento, así que les permitirán realizar dichas pruebas el próximo 7 de agosto pero ojo, que si no llegan a pasarlas entonces sí habría un problema, pues no serían considerados para pitar en el Apertura 2020.