Ariel Holan, el entrenador de hockey que tiene al León a 180 minutos de su noveno título de Liga MX

Dicen por ahí que los técnicos extranjeros fracasan en la Liga MX porque no conocen el medio… Pues esa teoría acaba de fracasar. Ariel Holan llegó al futbol mexicano en mayo de 2021 y solo siete meses después tiene al León en una nueva Final, que representaría su noveno título de Liga en caso de vencer al Atlas.

El argentino llegó como un desconocido para la afición, pero con la misión de mantener a La ‘Fiera’ en la pelea por los títulos. Hace un año, los esmeraldas superaron a Pumas para bordar la octava estrella en su escudo, aunque todavía con muchas restricciones por COVID-19.

Ariel Holan ya está a 180 minutos de escribir su nombre en los libros de historia y su estilo de juego es alabado por los expertos. La efectividad y la forma de mantener el balón, así como de ser agresivo, fue etiquetada por Christian Martinoli como ‘El Limón Mecánico’, en referencia a la Selección de Holanda que tenía a Johan Cruyff como figura.

¿Quién es Ariel Holan?

Ariel Holan nació Buenos Aires, Argentina e incursionó como entrenador en el hockey sobre césped. Su éxito fue tan grande, que incluso comandó a la Selección Femenil de Uruguay a la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de 2003.

En ese mismo año, probó suerte en el futbol de la mano de Jorge Burruchaga. En ese momento fungió como colaborador en el Arsenal de Sarandí, pero también pasó por Estudiantes de la Plata e Independiente de Avellaneda.

La primera oportunidad de Ariel Holan como director técnico llegó con Defensa y Justicia, en sustitución de Darío Franco. En ese club hizo historia al clasificar por primera vez a un torneo internacional: la Copa Sudamericana de 2017.

Más adelante se le abrieron más puertas en clubes como Independiente, Universidad Católica de Chile y Santos de Brasil, que es su equipo más reciente. Su contrato estaba marcado hasta 2013, aunque los malos resultados lo orillaron a renunciar y se despidió con 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

Otro punto que no convencía al aficionado mexicano cuando Ariel Holan llegó a México, es que nunca fue futbolista profesional. Sin embargo, el estratega siempre ha buscado prepararse de la mejor forma para nutrir de experiencia y conocimiento a sus equipos. Todo eso, lo tiene hoy en otra Final con León y con un título de Leagues Cup en las manos.

“Yo le debo al hockey más de 20 años de preparación como entrenador. Algunos no tenemos la suerte de poder haber jugado al futbol profesional. No me fijo si he jugado profesionalmente al futbol o no; me detengo en lo que puedo ofrecerle a un equipo y ver si estoy todos los días preparado para ofrecerles lo mejor de mí“, declaró Holan hace tiempo.