Lo que necesitas saber: Al momento, el Al-Hilal tiene el récord Guinness con 34 partidos

Ganar un récord Guinness no es cosa sencilla y el Arkadag FC se lo ganó de buena manera como el equipo con más victorias consecutivas en el futbol profesional.

Peeeeeeeeeeeeero, no lo tendrá en su vitrina de trofeos porque no le quieren dar. De hecho, la dirigencia que se encarga de decir que sí o no a los récords, prefiere otorgarlo al Al-Hilal.

Sí, el equipo de Neymar -aunque no juegue por lesión- posee el récord Guinness como el equipo con mas triunfos al hilo con 34, solo que tiene tres menos que el Arkadag FC de Turkmenistán.

El equipo de Turkmenistán – Foto: Captura de pantalla

Arkadag FC y su racha de victorias

El club de Arabia Saudita superó 27 victorias consecutivas en marzo, llevándose el récord que tenían los New Saints de Gales de 2016 y la cosa no quedó ahí, por el Al-Hilal llevó ese número a 34 triunfos.

Solo que hay un equipo con 37 partidos consecutivos y se trata del Arkadag FC de Turkmenistán, que de hecho, ha ganado todos los partidos en su historia… no es broma.

Fue fundado el 1 de abril de 2023 y tras un año, ha ganado todos los partidos que tiene, desde la liga de su país hasta los de copa, obviamente, levantando ambos trofeos.

Existe un detallito en toda la historia del Arkadag FC, porque no están alejados de la polémica, pues se dice que le echaron la mano al equipo por ser del expresidente Gurbanguly Berdymukhamedov.

ExPresidente de Turkmenistán y fundador del Arkadag FC – Foto: Getty Images

Así que, desde el récord Guinness no toman tan en cuenta esta marca y no pueden acreditarlos con el nombramiento del equipo con más victorias consecutivas.

“Hay relativamente pocos detalles disponibles para la liga de Turkmenistán, menos de los que queremos para el tipo de diligencia que llevamos en nuestra investigación para este y otros registros“, dijo un portavoz a The Guardian.

El exGobierno fue el creador del equipo de Turkmenistán

Como ya mencionamos, Gurbanguly Berdymukhamedov fue el creador del Arkadag FC y prácticamente, le puso al equipo el apodo que usó mientras fue mandatario.

Básicamente, Arkadag se traduce como ‘Héroe Protector’ y ese apodo fue el que cobijo al gobernante durante su mandato. La cuestión de que los récord Guinness no puedan dar el nombramiento al equipo es el siguiente.

Porque Serdar Berdymukhamedov, hijo Durbanguly, es el actual presidente de Turkmenistán; por eso, algunos fans han puesto en duda los triunfos y campeonatos, por estar de la mano con el gobierno.

Logo del Arkadag FC – Foto: Captura de pantalla

Te puede interesar