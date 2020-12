6 puntos para comprender la crisis del Arsenal en la Premier League

La temporada 2019-20 terminó bien para el Arsenal, por lo cual la campaña 2020-21 prometía mucho para los aficionados Gunners después de ganar la FA Cup, sin embargo el equipo sumergido en un crisis que actualmente hace que el equipo de Londres sea catalogado como “un equipo de descenso”.

Arsenal está ubicado en el décimo quinto puesto de la tabla general, con apenas 14 puntos, cuatro unidades de colchón respecto a la zona roja del descenso, en la que se encuentra el Fulham, con 10 unidades.

Arsenal arrancó la temporada con dos triunfos consecutivos. Para la cuarta fecha el saldo era muy positivo con tres victorias y una derrota y a partir de la quinta fecha se hundió el barco, pues desde ese momento suma una victoria, siete derrotas y dos empates. ¿Cómo puede caer un equipo que al inicio de la temporada era candidato a los puestos de Champions League en tan poco tiempo? Aquí trataremos de explicar los motivos.

Cambios administrativos

Desde la salida de Arsene Wenger Arsenal ha realizado cuatro reorganizaciones administrativas, la última de ellas fue la salida del director de futbol, el español Raúl Sanllehi, quien ahora trabaja en las oficinas del Barcelona.

Sanllehi salió del Arsenal en el mes de agosto y desde entonces Mikel Arteta, el actual timonel de los Gunners, ahora tienen mayor control, pero también más tarea al ser el responsable de dirigir otros departamentos del club, junto a su auxiliar, Edu. De esta manera, nos podemos dar cuenta que el Arsenal vive en inestabilidad desde 2018.

Las lesiones

A los malos resultados, que se han reflejado en la pérdida de confianza del plantel, hay que sumarle las bajas por lesión y hasta por positivos de coronavirus. Para el primer semestre de la temporada, Arsenal ha contado hasta con ocho jugadores que se perdieron al menos un partido por lesión.

Estos son los jugadores que han causado baja por lesión en algún punto de la actual temporada, según los datos de transfermakt: Sead Kolasinac (rodilla y coronavirus), Calum Chambers (ligamento cruzado), Shkodran Mustafi (lesión en la rodilla), Pablo Marí (lesión el tobillo), David Luiz (muslo) Emile Smith Rowe (hombro) y Gabriel Martinelli (lesión de rodilla).

La mayoría de estos jugadores no alcanzaron a hacer pretemporada y de a poco se han integrado al primer equipo.

Mikel Arteta ¿y el ‘Guardiolismo?

Cuando las cosas no salen bien en un equipo, la primera cabeza que sale rodado es la del técnico y en el caso de Mikel Arteta ya piden su puesto. Entre lesiones, contagios de coronavirus y cuestiones tácticas, el timonel pocas veces ha repetido un 11.

¿Será esto o es que el ‘Guardiolismo’ se viene abajo? Arteta es discípulo de Pep, que desde la temporada pasada ha sufrido en la Premier League, luego de quedarse lejos del Liverpool y en la actual campaña es octavo.

“Estuve con él muchos años y conozco su increíble calidad como ser humano y especialmente como entrenador, cómo se involucra en todo. Es solo cuestión de tiempo y le irá bien. Para mí cometerán un gran error si están pensando en despedirlo”, lo defendió Guardiola, según Four Four Two.

Al Arsenal le falta gol… mucho gol

De la jornada 8 a la 14, Arsenal sólo marcó tres goles, lo que habla de un problema serio a la ofensiva, el cual se agrava con la zona baja, que en sólo tres partidos ha dejado al rival en cero.

Lacazette y Aubameyang son los máximos goleadores del equipo esta temporada, con tres tantos cada uno y para encontrarlos en el ranking hay que ir más allá de los primeros 30.

Mohamed Salah, atacante del Liverpool, registra 13 goles después de la jornada 14, esto significa que el egipcio ha hecho un gol más que todo el Arsenal en la temporada.

¿Extrañan a Mesut Ozil?

En relación a la producción goleadora tenemos al ausente Mesut Ozil, quien no fue registrado para la actual temporada, por lo que si el Arsenal lo quiere activar tendrá que esperar al marcado de invierno.

¿Qué tan importante es Ozil para el Arsenal? Mucho más de lo que piensan, ya que Arteta no cuenta con algún jugador que produzca tanto en el ataque. El teutón tiene un registro de 2.4 ocasiones de gol por partido.

Los mejores promedios del actual Arsenal están en los pies de Pepé y Ceballos, que registran 1.6 ocasiones cada 90 minutos.

La economía del Arsenal

Si Arsenal quiere evitar el descenso y comenzar a competir debería ir al mercado de invierno, aunque la situación económica del club no es favorable. Cabe recordar que el club tuvo que despedirse de su mascota, aunque Ozil salió a su rescate al adoptar el salario de Gunnersaurus.

Tal vez Ozil también pueda salvar la crisis del Arsenal desde la cancha.