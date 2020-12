¡La magia del Boxing Day! El Arsenal se reencontró con la victoria en la Premier League

¿Milagro navideño en el Emirates Stadium? Todo indica que sí, pues el Arsenal se reencontró con la victoria en el Boxing Day de la Premier League. La victoria de 3-1 ante el Chelsea significa oxígeno puro en medio de una preocupante crisis.

El equipo dirigido por Mikel Arteta no ganaba un partido de Liga desde el 1 de noviembre de este año. Ese día los Gunners derrotaron al Manchester United por la mínima diferencia, pero lo que vino después no fue nada agradable.

Desde entonces, el Arsenal tampoco había podido anotar dos o más goles en un mismo partido y se estancaron en el décimo lugar de la clasificación con apenas 14 puntos; por cierto, muy cerca de la zona de descenso.

Los cambios administrativos, los momentos difíciles en medio de la pandemia de COVID-19 y las lesiones en el plantel son algunos factores que le juegan en contra al equipo. Puedes consultarlos todos aquí.

El primer tanto del compromiso cayó después de que se revisara una jugada en el VAR y el árbitro Michael Oliver señalara penal a favor de los locales. Alexandre Lacazette no desperdició la oportunidad y venció a Mendy desde los 11 pasos.

La primera mitad de los Gunners rayó en la perfección, anularon a los Blues de Frank Lampard y generaron siete jugadas de peligro. Todo esto se vio reflejado al minuto 43 con un impresionante tiro libre de Granit Xhaka: su disparo pasó por encima de la barrera y el balón terminó en el ángulo, a segundo poste del arquero.

Ya en el complemento, Buyako Saka aprovechó la pobre marca de los rivales y aunque parecía que su llegada por la banda derecha terminaría con un centro, sorprendió con un tiro a portería. Mendy estaba adelantado y no pudo ni estirarse para detener el esférico.

El Chelsea tuvo una tardía reacción al minuto 85 con una anotación de Tammy Abraham y todavía pudo acortar aun más las distancias con un penalti en el agregado; sin embargo, Leno detuvo el cobro de Jorginho y la noche terminó de forma perfecta.

Después del triunfo, los aficionados del Arsenal aprovecharon para publicar los memes que tenían guardados desde hace varias semanas y, por supuesto, los que tendrán que aguantar carrilla son los Blues y sus seguidores.

