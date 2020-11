Chivas: ¿Por qué se abrió el Estadio Akron y cómo funcionará el regreso de los aficionados?

Lo que en un inicio era un mero rumor que iba cobrando fuerza, ahora es completamente oficial. El Estadio Akron abrirá sus puertas para recibir un porcentaje de aficionados que estarán presentes en el duelo entre las Chivas y el América, por los Cuartos de Final de la Liga MX. Todo tendrá un control muy estricto y aquí te explicaremos cómo funcionará.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, informó que esta decisión no se dio de la nada ni mucho menos luego de que se enteraron de que Chivas calificó a la liguilla, sino que esto ya se tenía analizado desde hace meses y confían en que será un buen ensayo pensando a futuro.

¿Por qué se abrió el Estadio Akron en este momento?

De acuerdo a una conferencia de prensa, donde estuvo Enrique Alfaro, Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, Amaury Vergara, mandatario de Chivas y autoridades sanitarias del estado, se hizo ya que quieren avanzar en el progreso a una ‘nueva normalidad’ y saben que no pueden vivir encerrados.

La polémica cayó en que hace unas semanas se activó el ‘Botón de emergencia’ y un toque de queda en Jalisco, hecho que parece contradictorio pero según Enrique Alfaro, Chivas abrirá el Estadio Akron ya que los contagios fueron a la baja y saben que se dio un avance que les permite realizar esto.

Ver en YouTube

Ojo, esto es una prueba piloto y el Estadio Akron abrirá únicamente para el juego ante el América. No quiere decir que después de ello ya habrá afición cada semana ni mucho menos, sino que verán los resultados y ahí determinarán si es viable.

¿Cuánta gente entrará para ver a Chivas y cómo funcionará el ingreso al Estadio Akron?

De acuerdo a declaraciones de Enrique Alfaro y Amaury Vergara, habrá sólo un 15% de aforo en el Estadio Akron, lo que quiere decir que habrá poco más de 6 mil 900 personas en el inmueble.

Se harán pruebas previo a ingresar al estadio, todos deberán utilizar cubrebocas sin excepción, se les tomará la temperatura, habrá limpieza recurrente, un registro de qué persona se sentó en determinado lugar para dar seguimiento en caso de algún positivo y un sistema muy estricto.

Ojo, se comunicó que no habrá ingreso para ningún grupo de animación, sólo algunos representantes específicos, por lo que la porra habitual no estará en las gradas. Además, menores de 12 años no podrán ingresar al estadio, por lo que si alguien quiere ir con niños, debe tomar esto en cuenta.

La venta de boletos será totalmente en línea y se le dará preferencia a los abonados, por lo que de igual manera habrá que estar atentos a esta información ya que parece que no todos los interesados podrían ingresar.

¿Después de esto el estadio de Chivas ya estará abierto de forma permanente?

No, se comentó que la prueba piloto será un ensayo para ver cómo funciona el sistema a futuro y dependerá de los aficionados que pueda continuar o detenerse.

Se confía en que cada uno respetará todas las medidas ya mencionadas y habrá éxito en esta situación, por lo que autoridades de Jalisco darán más detalles este martes por la mañana.