¡Luce espectacular! Así la manta con la que homenajearán a Raúl Jiménez

En redes sociales se ha filtrado una tercera parte de la manta con la que los aficionados del Wolverhampton mostrarán su apoyo a Raúl Jiménez en el Estadio Molineux ante el Aston Villa. Recordemos que Raúl Jiménez sufrió un choque de cabezas con David Luiz en el partido contra el Arsenal.

Tras el impacto con el brasileño, Jiménez fue llevado al hospital y fue operado de una fractura de cráneo, de la que salió exitosamente del hospital. El día de ayer visitó a sus compañeros y cuerpo técnico en el entrenamiento de cara al partido del sábado.

La manta tiene uno de los diseños de la artista Louise Cobbold, fue compartida en la cuenta de Twitter del director de DIS Graphics, aliado del Wolverhampton. Purcey, quien funge como manager de la empresa de diseño ofreció hacer la manta a un menor costo y el dinero sobrante recaudado por los fans para la creación de la manta irá a una fundación de la elección de Jiménez.

Live pic from the finishers. When you see the fella standing next to it You realise how big this is. That’s only third of it!!.😬. This is also the first banner to be used in world football that is fully recyclable and contains no PVC #9forRJ9 @louisecobbold79 @Newey_7 @Wolves pic.twitter.com/QQpAlU47LZ

