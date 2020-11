Ronald Koeman y Joaquín volverán a enfrentarse. El técnico holandés y el futbolista español se enfrentarán en el Barcelona vs Betis de La Liga Española para revivir una vieja rivalidad que tienen cuando ambos coincidieron en el Valencia.

El escenario del Barcelona vs Betis de por sí ya es complicado para ambos equipos y ahora tendrá un toque más de tensión con el choque entre Ronald Koeman y Joaquín. Ambos personajes ya declararon previo a volverse a encontrar en el campo.

⏲ BEAT THE CLOCK | Name the 17 footballers who have played for Barça and Betis in the 21st century! — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2020

“No fue la mejor experiencia de mi carrera, realmente no fue agradable. No lo saludaré“, declaró el jugador del Betis cuando fue cuestionado sobre cómo será su reacción al ver a Koeman.

Joaquin no paró ahí. El jugador del Betis dijo que él no consideraría nunca a Koeman en su club. Ni como entrenador y ni siquiera como utilero. “Ni siquiera lo consideraría para utilero“, declaró el ídolo del conjunto bético.

Por su parte Ronald Koeman fue más cauto. El técnico del Barcelona dijo que prefiere enfocarse en lo que será el choque ante el Betis, más allá de desgastarse con otro tema. Eso sí, aseguró que si Joaquín quiere hablar, ya será meramente problema de él. Además salió en defensa de Messi pero acá te dejamos esas declaraciones.

“Si quiere hablar más es su problema, pienso en el partido, no en cosas individuales o del pasado. Sabemos que habla bien“, declaró un tajante Koeman. ¿Cómo nació la rivalidad entre ambos personajes.

La rivalidad entre Ronald Koeman y Joaquín

Todo comenzó cuando Ronald Koeman y Joaquín coincidieron en el Valencia. Fue una sola temporada, la 2007-2008, pero con eso bastó para forjar una rivalidad que ha trascendido por muchos años y que parece ser, que nunca acabará.

Mientras Koeman fue técnico del Valencia, no hubo ningún ataque público. Sin embargo el conjunto naranjero terminó en la décima posición de La Liga Española y por lo tanto, el técnico holandés presentó su dimisión del club. Fue ahí cuando comenzó todo.

“Corríamos como gallinas”: Luego de que Koeman presentara su renuncia, Joaquin habló de lo que fue el paso del holandés y aseguró que el equipo se perdió en el campo mientras él lo dirigía. “En casa, a menudo corríamos como gallinas sin cabeza. Uno para un lado, otros a otro. Y no fue solo una vez, sino muchas veces. Y demuestra que el equipo se perdió en el campo“, declaró.

Koeman respondió: La respuesta del técnico holandés no tardó en llegar y aseguró que Joaquín fue un jugador encargado de causar problemas en el equipo. “Crearon un ambiente negativo con el apoyo de otras personas, como Joaquín. Jugadores así cuestan 30 millones de euros, pero valen 30 euros“, declaró Koeman para la televisión holandesa, Het Gesprek.

“Destrozó al equipo”: Joaquín no se quedó callado y le tiró duro a Koeman, asegurando que fue el encargado de destrozar al Valencia. “Destrozó al equipo en cinco meses, ganó 7 millones de euros y encima no se despidió del vestuario. Dice cosas ahora en lugar de decirlas cara a cara. Koeman no sabía cómo explicar su propio sistema de juego“, aseguró.

Ver en YouTube

El culpable de no ir a la Eurocopa: El capítulo más feroz que vivió la rivalidad entre Joaquín y Ronald Koeman fue cuando el futbolista le achacó parte de la culpa, o más bien casi toda la culpa de que no fue convocado para la jugar la Eurocopa. “Su relación conmigo nunca ha sido buena. En los partidos que me venía a ver Aragonés no me metía. Le dije todo esto. Le dije que pensaba que quería cabrearme desde que llegó“, sentenció Joaquín.