El mercado de fichajes nos prometió un mega bombazo directo a La Liga Española y es que se decía que Pierre Emerick Aubameyang jugaría con el FC Barcelona, fichaje que se cayó cuando el nacido en Gabón decidió renovar con el Arsenal. ¿Por qué no se dio este fichaje?

Aubameyang ha sido el pilar del ataque del Arsenal. Es un jugador que crea juego, que asiste a sus compañeros, suele anotar gol en cada oportunidad que tiene y eso le ha valido para ser el ‘objeto de deseo’ de muchos clubes alrededor del mundo, incluyendo al Barcelona.

Aubameyang reveló por qué le dijo que ‘no’ al Barcelona

De acuerdo a una entrevista que Aubameyang realizó con el ‘Canal+’ de Francia, el nacido en Gabón en primera instancia reveló que sí hubo una oferta del Barcelona y que esta le pareció interesante pero al final del día la influencia de Mikel Arteta pesó más para quedarse en el Arsenal.

“Hubo varias ofertas, especialmente del Barcelona, pero también de otros clubes. Mi prioridad fue quedarme por dos motivos: la primera, Arteta, porque hablamos mucho durante el confinamiento y me convenció de quedarme“, confesó Aubameyang.

Otro motivo por el cual Aubameyang se quedó en el Arsenal fue por los aficionados, pues considera que le cariño que le han mostrado es algo único y no podía fallarles, por lo que esto lo hizo elegir al club y no salir al Barcelona.

“Mientras estábamos en casa, Arteta y yo hablamos varias veces y me convenció con su proyecto pero el motivo principal sin duda es el cariño de la afición y el apoyo del club. Desde que estoy aquí me siento uno de los suyos. Es así de simple”, confesó el goleador del Arsenal.

Según parece, Mikel Arteta le habló del proyecto que tiene con el Arsenal para esta temporada y le habría convencido el papel que él iba a jugar, por lo que Aubameyang no dudo al momento de renovar y ser así e referente absoluto de los ‘Gunners’.

“En una platica con Arteta, me dijo ‘está bien, puedes irte. No sé qué estás pensando pero puedes irte y ganar en otro club o puedes quedarte aquí y dejar un legado‘. Eso me convenció”, sentenció Aubameyang.

Pierre Emerick Aubameyang llegó al Arsenal en enero del 2018 y desde ese momento comenzó a marcar diferencia con el club. En los 112 partidos que ha disputado con los ‘Gunners’, acumula ya 72 goles además de 16 asistencias, por lo que sin duda es un jugador único y determinante.