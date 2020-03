Las distintas delegaciones en el mundo se siguen uniendo y metiendo presión ante el Comité Olímpico Internacional (COI), pues luego de que se diera a conocer que Canadá no mandará a ningún atleta a competir si no se aplazan los Juegos Olímpicos, ahora se les une Australia, por lo que de no retrasarse la fecha de inicio, decenas de deportistas no competirán en Tokio 2020.

De acuerdo a un comunicado que lanzó el Comité Olímpico Australiano, han optado por la difícil decisión de poner en juego su participación en Tokio 2020 y es que si el COI no aplaza los juegos, se unirán a Canadá y no participarán en la justa.

“El AOC celebró una reunión de la Junta Ejecutiva por teleconferencia esta mañana y acordó por unanimidad que no se podrá reunir un equipo australiano en las circunstancias de salud en el país y en el extranjero debido al Coronavirus”, dice el comunicado.

“We are now in a position where we can plan with greater certainty.” AOC plans for postponed Olympic Games 👉 https://t.co/7YYRMp4xMI#Tokyo2020 #covid19australia #TokyoTogether pic.twitter.com/oPW6nXGdZk — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) March 23, 2020

Cabe recordar que el COI anunció que tomarán un mes para decidir la fecha exacta en que podrían aplazarse los Juegos Olímpicos pero también podría ser que anuncien que eso no pasará, por lo que delegaciones como la de Australia y Canadá, han optado por esta medida para ejercer presión.

“Está claro que los Juegos no se pueden celebrar en julio. Nuestros atletas han sido magníficos en su actitud positiva hacia el entrenamiento y la preparación, pero el estrés y la incertidumbre han sido extremadamente desafiantes para ellos”, menciona el Comité Olímpico de Australia.

Ojo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se cancelarán, eso no está en sus planes y podemos descartarlo desde ahora. Sólo se fijará una nueva fecha donde dicen que hay 3 opciones: noviembre de este año, verano del 2021 o verano del 2022.

Tokio 2020 seguirá en el aire, no se sabe qué pueda pasar con la fecha de inicio y si es que se mantiene la misma fecha en caso de que el coronavirus ‘se calme’, por lo que de pasar eso, habría una revolución entre los distintos equipos del mundo.