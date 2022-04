El hermoso mensaje de inclusión del hijo de Jaime Lozano y su diseño especial en el uniforme de Necaxa

América se impuso por la mínima diferencia en su visita al Necaxa gracias a un gol de Diego Valdez en los últimos minutos, pero lo que pasó en el terreno de juego pasa a segundo plano, después de la hermosa campaña del equipo rojiblanco con motivo para hacer conciencia sobre el autismo.

Hijo de Jaime Lozano diseñó los dorsales en Necaxa

Necaxa se presentó con un aspecto peculiar en el uniforme, pues en el dorsal lucieron la palabra “autismo” con diferentes colores y el diseño es más que especial, ya que fue elaborado por Luca, hijo de Jaime Lozano, quien fue diagnosticado con autismo.

Lozano también portó una playera blanca con la palabra “autismo” debajo de su saco. Catalina Serna, pareja de Jaime Lozano y madre de Luca, explicó que además de que los jugadores portaran nariz azul previo al arranque del juego, decidieron agregar el aspecto de la leyenda en los uniformes.

“Este año decidimos editar un poco la primera campaña que hicimos en el futbol para que Jaime pudiera compartir con su equipo lo que es el autismo. Así como todo en la vida nuestra percepción del autismo fue evolucionando”, indicó Serna, quien tuvo un mensaje aún más hermoso.

El hermoso mensaje de Luca

Luca fue el encargado de entregar el balón en el protocolo antes de arrancar el juego y ante un estadio Victoria casi lleno, con micrófono en mano, lanzó el mensaje que se emitirá en cada uno de los partidos de la jornada. “¡Abramos la cancha a la inclusión!”.

“Pocos entenderán lo que este momento significa. Pocos sabrán que detrás de este momento hay años y años de terapias, esfuerzo y dedicación. Hace siete años diagnosticaron a Luca con Autismo; la gran mayoría de los doctores me dijeron que no iba a hablar”, compartió Catalina.

“Hoy Luca le manda saludos a todos esos doctores, desde la media cancha del Estadio Victoria, enfrente de 19 mil personas y millones más en la TV, leyendo, en voz alta el protocolo de la Liga MX. No hay palabras para explicar lo que me inspiras Luca. Y bueno, que les puedo decir de Eugenia, su mejor aliada siempre . Agradecimiento especial a Ochoa porque ya conoce a Luca y aunque somos rivales no dudó en apoyarlo”, agregó.

