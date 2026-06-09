Lo que necesitas saber: La Selección de Sudáfrica ganó la Copa Africana de Naciones en 1996.

Ahora que andamos en mood mundialista, es momento de hablar del apodo de la Selección de Sudáfrica. Hemos escuchado durante muchos años que les dicen ‘Bafana Bafana’, incluso su cuenta oficial en X tiene ese nombre, pero ¿Qué significa Bafana Bafana?

El término Bafana Bafana proviene de las lenguas nguni, principalmente del zulú, que es uno de los idiomas nativos más hablados en aquel país; y significa ‘los muchachos’ o también se interpreta como ‘nuestros muchachos’.

Y por si tienen la duda, las lenguas nguni son un subgrupo de las lenguas bantúes, una familia que incluye cientos de lenguas habladas en distintas partes de África.

Así que cuando escuchamos que los aficionados de Sudáfrica gritan; Bafana Bafana, simplemente le están dando ánimo a sus muchachos.

Ahora que ya sabemos el significado ¿De dónde salió la idea de llamarlos así?

Captura de pantalla

¿Por qué le dicen Bafana Bafana a la Selección de Sudáfrica?

Digamos que la respuesta corta tiene que ver con el sentido de pertenencia que Sudáfrica recuperó después del final del apartheid en los años 90’s. Por allá de 1948, en dicho país se aplicó un sistema de segregación racial completamente apoyada por el gobierno, el apartheid.

El objetivo principal era garantizar que el control político, económico y social de Sudáfrica estuviera en manos de personas blancas. El resto de la población fue separada por su color de piel y enviada a áreas marginadas. Los ciudadanos que no eran de piel blanca ni siquiera tenían derecho a votar.

Después de años de abusos y estar prácticamente borrados de su país; comenzaron la lucha hasta cambiar las leyes. En 1991 el Parlamento derogó aquellas leyes que justificaron la segregación.

Como parte del proceso para terminar con el apartheid, se acordó realizar elecciones democráticas en las que por primera vez toda la población adulta pudiera participar sin importar su color de piel. Esto permitió que en 1994, Nelson Mandela se convirtiera en presidente de Sudáfrica.

¿Y que tiene que ver esto con el futbol? Mucho.

Fotografía cafonline.com

La primera vez que es escuchó el grito de Bafaba Bafana

Después del final del apartheid y la llegada de Nelson Mandela al poder, aquellos ciudadanos que habían sido apartados de su país, sus tierras y sus derechos, recuperaron su vida.

Volvieron a ocupar esos espacios que les habían sido negados por años y así llegó la Copa Africana de Naciones en 1996. Sudáfrica no solo fue sede de aquel torneo que significó su regreso al futbol, también se proclamaron campeones en la final 2-0 sobre Túnez.

¿Y qué fue lo se escuchó en las tribunas durante aquel torneo? El grito de Bafana Bafana. Los periodistas de aquel país fueron los primeros en usar el término y después lo adoptaron los aficionados.

No solo era un grito de apoyo, también un mensaje; esa es nuestra gente, esos somos nosotros. Por primera vez en muchos años se sentían representados.