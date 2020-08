¿Has escuchado hablar de trabajos cómodos? Seguro que el de futbolista no te pasaba por la mente y es que ser jugador del Real Madrid, parece no ser algo tan complicado. Gareth Bale no quiso jugar contra el Manchester City y se fue a jugar golf.

En palabras del propio Zinedine Zidane, fue el propio Gareth Bale el que decidió no tener participación en la vuelta de Octavos de Final ante el Manchester City.”Él ha preferido no jugar“, dijo el técnico francés en la conferencia de prensa previa al partido a disputarse en el Etihad Stadium.

Si bien, Bale no ha gozado de los minutos que tal vez él quisiera, no quiso estar en el partido más importante del Real Madrid en la temporada. Junto a él, Zidane no convocó a James Rodríguez y Mariano Díaz, quien hace unas semanas dio positivo por coronavirus.

Bale se fue a jugar golf

Mientras Zidane y su plantilla preparaban la que podría ser otra remontada (acá te dejamos las mejores), Gareth Bale se fue a jugar golf. El galés ha dejado claro en más de una ocasión que ese es su deporte favorito y no precisamente el futbol.

La plantilla del Real Madrid viajó a Inglaterra sin Gareth Bale y de acuerdo a imágenes mostradas por ‘El Chiringuito’, al galés no le importó tanto, pues se fue a jugar golf. Sin importar que la temporada de los ‘merengues’ podría terminarse.

💥 Imagen @elchiringuitotv 🏌🏻‍♂️ @GarethBale11 juega al golf en Madrid mientras Zidane da la charla en Manchester #UCL pic.twitter.com/dt47dwHWsU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 7, 2020

Esta no es la primera ‘polémica’ de Bale, el golf y el Real Madrid. Cabe recordar que hace no mucho, en un partido internacional con su Selección, Gareth sacó una bandera donde ordenó sus prioridades: Gales, el golf y el Real Madrid, en ese orden.