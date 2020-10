El 2020 fue atípico hasta en la entrega de premios. France Football decidió no entregar el Balón de Oro por primera vez en 64 años, debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo sí habrá un Balón de Oro Dream Team.

¿Qué es eso? ¿Cómo se entregará? Seguro son algunas de las preguntas que te llegan a la mente. Lo principal que debes saber es que el Balón de Oro Dream Team es un nuevo premio que busca al mejor jugador de la historia, en cada posición.

