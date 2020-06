Balotelli explotó por la polémica con el Brescia y retó a todos a que ‘vayan a verlo entrenar’

La polémica entre Mario Balotelli y el Brescia sigue dando mucho de qué hablar y es que luego de que se filtró la información de que el italiano llevaba ya varios días sin entrenar y que sería despedido, todo ha dado un giro inesperado, pues ‘Super Mario’ comentó que él entrena con normalidad, pidió que dejen de inventar rumores y retó a todos a que vayan a verlo entrenar si es que no creen en su palabra.

De acuerdo a un live que Mario Balotelli hizo en Instagram, el italiano habría dejado de lado todos los rumores existentes de su actualidad con el Brescia, pues distintos medios en el mundo comentaban que su separación con su actual club era definitiva, pues tras circular imágenes donde no lo dejaron entrar, todo apuntaba a que en efecto ya había sido despedido.

¿Qué pasó entre Balotelli y el Brescia?

Los directivos del Brescia confesaron hace unos días que Mario Balotelli no había ido a entrenar los primeros días donde ya tenían permiso de asistir a sus campos deportivos, hecho que molestó mucho al los personajes del club.

Mario Balotelli según informó estuvo lesionado, mandó sus comprobantes médicos pero no le creyeron en su totalidad, por lo que se decía que ya había rescindido de su contrato, hecho que no fue así.

¿Cuál es la actualidad del caso?

Estos últimos días se informó que Balotelli le exigió al Brescia que le pagaran su sueldo completo del mes de marzo, mismo que no le habría llegado al italiano y es que él comenta que estuvo entrenando en su casa tal y como se lo indicaron pero no le habían dado su dinero.

Supuestamente Balotelli tras este hecho iba a demandar al Brescia, información que aún no es 100% oficial pero lo que sí es claro es que quiere que le paguen y lo reforzó asegurando que está entrenando todos los días con el equipo, en sesiones dobles y hasta mostró una camiseta suya llena de tierra.

Tras los rumores de que no estaba entrenando, Balotelli explotó y comentó lo siguiente: “Ya basta con las preguntas sobre si entreno o no. Yo me entreno, siempre he venido a ejercitarme, ya basta preguntarme si me entreno. Si queréis saber si voy a entrenar, venid aquí (al centro deportivo del Brescia), tengo doble sesión, por la mañana y por la tarde, hasta el domingo. Venid, así lo veréis“, todo en su live en Instagram.

Balotelli, quien fue firmado por el Brescia el verano pasado, parece que no seguirá más con el club. Su relación terminaría en cuanto la presente temporada de la Serie A culmine, el italiano estará sin equipo una vez más y ya veremos dónde termina tras esta gran polémica que le dio la vuelta al mundo.