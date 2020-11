Luis Suárez tiene mejores números que atacantes del Barcelona: “Que saquen sus conclusiones”

El Barcelona de Ronald Koeman llega con mucha frecuencia al arco rival, pero en muchos partidos ha pecado de puntería, por lo que ha dejado puntos importante en el torneo de liga y en el regreso de La Liga, el Barça enfrentará al Atlético de Madrid de Luis Suárez.

En el arranque de la temporada empató contra el Sevilla y Alavés, además cayó ante el Getafe y Real Madrid. Antoine Griezmann ha fallado opciones muy claras y la mayor parte de los goles de Messi han llegado desde el manchón penal, por lo que de pronto se extraña la presencia de Luis Suárez.

El uruguayo fue uno de los sacrificados por Koeman, pese a que el uruguayo era uno de los jugadores con más contundencia en el equipo. La temporada pasada la cerró con 21 goles, pese a que estuvo fuera gran parte de la temporada, y fue el único que marcó en la catastrófica goleada ante el Bayern Muncih en la Champions. Sólo fue superado por los 31 tantos que logró Messi.

El vacío que dejó Luis Suárez

Actualmente, el máximo goleador del Barcelona en La Liga es Ansu Fati, con cuatro tantos, aunque se perderá los próximos cuatro meses por lesión. En tanto Luis Suárez ha convertido cinco en sus primeros juego con el Atlético de Madrid, que ha hecho 17 tantos en el torneo.

Al respecto, el charrúa fue cuestionado sobre la repentina escasez de gol del Barcelona y sobre el hecho de que su ausencia se ha notado en el ataque culé.

“Uno tenía que aceptarlo (la salida del Barcelona) porque era que no te necesitaban. Cada uno que saque conclusiones. Tengo que vivir mi presente en el Atleti, pero a uno le pone mal que, yo que dejé amigos, estén viviendo esa falta de contundencia. Pero son rachas, cuando entren serán a pares”, indicó el uruguayo en entrevista con Marca.

El Barça golea o sufre

El Barcelona de Koeman, cuando no golea, sufre. Esta campaña han marcado 15 goles, en gran medida tras superar al Betis 5-2, al Celta 3-0 y Villarreal 4-0. Es decir, en pocos juegos ha utilizado casi toda su pólvora, y este aspecto tiene a los catalanes en el octavo puesto con 11 puntos, nueve menos que el líder Real Sociedad, aunque los culés tienen aún dos juegos pendientes.

Suárez se refirió a su presente en el Atlético, donde ha encontrado un segundo aire tras una salida complicada del Barça. “Estaba triste y dolido por las formas de salir. No me querían y me quieren en otro. Encontré la felicidad y estoy disfrutando este momento ahora”, mencionó.