¿Y el liderato? Barcelona fue remontado por el Granada y los memes

En España la liga está que arde, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona se juegan semana a semana la oportunidad de buscar el campeonato, los culés tenían la esperanza de acabar la semana laboral como líderes de La Liga, pero ni el Camp Nou los hizo lograrlo.

Granada era el rival que visitaba la casa del Barcelona y con plan más de víctima que otra cosa, saltó al campo ante un Barcelona motivado por los últimos resultados, con Messi sonriente y hasta con Griezmann recuperando forma, todo parecía que sería una noche negra para los de Diego Martínez.

El primer tiempo, fiel a la costumbre del Barcelona, dominando cada línea de juego y con la posesión completa del balón. 7 intentos de gol en la primera parte auguraban un posible goleada catalana y 4 tiros a gol, que uno fue a meta gracias a Messi.

Llegó el descanso y el Barcelona comenzó con el mismo ímpetu, buscando incrementar la diferencia, pero las cosas se caerían en el minuto 63, Darwin Machis puso el gol del empate y sólo 3 minutos después, Ronald Koeman vio la tarjeta roja por reclamaciones.

La nube que se esperaba para el Granada, se fue hacía el campo del Barcelona y el partido tomó otro curso. Mientras los culés seguían atacando, los visitantes aprovecharon para revertir el marcador en los pies de Jorge Molina. El famoso quitarrisas llegó al Camp Nou.

Se fue la oportunidad de ser líderes, la derrota y como local, significó que pasaran virtualmente del primer lugar en España al tercero, después del Atleti y el Real Madrid. Aún restan 15 puntos en el campeonato, pero el Barcelona ya depende de otros resultados de sus rivales para poder alcanzar un título más.

5 partidos son los que restan, incluido un partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que puede significar el título para alguno de los 3 implicados. 73 puntos tienen los del ‘Cholo’, 71 los dirigidos por Zidane empatados con el club catalán.

Aunque el Granada no era un rival a modo, porque su rendimiento hizo que llegaran hasta los cuartos de final de la Europa League, pero en el papel y con los últimos partidos del Barcelona, se podía pensar que una goleada se podía llevar, pero la historia fue muy distinta, que hasta las redes no pasaron por alto esta caída y aquí te presentamos los mejores:

Barcelona is topping the league, nothing can stop us. pic.twitter.com/XlAwCSz0Dn

— Rafiu (@ralphy_u) April 29, 2021