Lo que necesitas saber: Barcelona se encamina hacia una temporada sin títulos

Barcelona tenía un pie y medio en las semifinales de la Champions League en el inicio del juego de vuelta del PSG, sin embargo el equipo francés lo bajó a la brava al remontar con una goleada 4-1 (6-4 en el global) en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde los propios catalanes acabaron su fosa tras la expulsión del uruguayo Ronald Araújo en el primer tiempo.

El PSG avanza a las Semifinales de la Champions

Barcelona, presa fácil del PSG en Champions

Xavi Hernández y otro miembro del cuerpo técnico también fueron expulsados en dls segundo tiempo, antes de que Kylian Mbappé marcara el doblete con el que el PSG le dio la vuelta al marcador global, ahora el equipo catalán va que vuela para hacer una temporada sin títulos.

Barcelona fue eliminado muy temprano de la Copa del Rey y ahora en Champions. Su única esperanza por ahora es el torneo de liga, aunque sus opciones son escasas tomando en cuenta que se encuentra a ocho puntos del líder Real Madrid y en caso de perder el clásico del próximo domingo la distancia crecería a 12 unidades a seis jornadas de finalizar el torneo.

PGS vs Barcelona en la Champions

¿Qué se dijo después de la eliminación del Barcelona?

Tras finalizar el partido, estas fueron las reacciones de los protagonistas del juego en Montjuic, donde además Barcelona se quedó sin posibilidades de ir al Mundial de Clubes del 2025.

Xavi Hernández: “Contrariados, enrabietados… en el once contra once estábamos bien ordenados, la jugada de la expulsión marca la eliminatoria por completo. Es demasiado pitar roja en esa jugada. No es bueno para el futbol quedarse con 10 y ahí hay otra eliminatoria.

“Es una pena que el trabajo de una temporada por una decisión se termine aquí. Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego, ha sido un desastre. Lo volverá a intentar el Barça. Hemos hecho una Champions muy digna y el año que viene lo volveremos a intentar”.

Xavi Hernández en Champions

Ter Stegen: “Lo teníamos cerca y al final el resultado dice lo contrario. Te quedas con malas sensaciones. Ahora no es el momento de pensar en el partido del domingo. Duele esta derrota porque da la sensación que podíamos haber pasado”.

Luis Enrique: “No he visto la jugada de la expulsión. Intento no juzgar las actuaciones del árbitro, protestar poco o nada y transmitirles tranquilidad a mis jugadores. Seguramente no confiaban en nosotros y nos veremos con el Dortmund, que ganó nuestro grupo. Me cité con su entrenador en la final y nos veremos en semifinales. Va a ser una semifinal abierta”.

Luis Enrique en Champions League

Frenkie De Jong: “Cuando juegas con 10 tantos minutos contra un equipo como el PSG sabes que vas a sufrir. Lo hemos intentado pero es un golpe fuerte”

Ousman Dembélé: “El Barcelona es un gran club, que me gusta mucho y estoy contento por el París ahora y a ganar la semifinal para ir a la final. ¿Los pitos de la grada? Lo he entendido pero no pasa nada, es la vida, hay pitos en todos los estadios”

