“Si Barcelona no gana un título esta temporada, me van a matar”, advirtió Xavi Hernández antes de arrancar la Supercopa de España. El estratega español puede respirar tranquilo, pues “su vida” ya no corre peligro y es que los catalanes volverán a abrir las vitrinas tras conquistar la Supercopa, torneo al que accedió sólo gracias al formato de competencia, luego de superar fácil al Real Madrid 3-1.

Desde el año 2020, la Supercopa de España se disputa en Arabia Saudita, bajo un formato de cuadrangular, al que acceden los campeones de la Copa del Rey (Real Betis) y el campeón de liga (Real Madrid), los equipos que tradicionalmente jugaban este torneo, pero por temas económicos, se añadieron dos equipos más: el subcampeón de la copa y de La Liga. Hasta ahora, ni el campeón de Liga o de Copa, han ganado la Supercopa.

Getty Images

El primer título del Barcelona en la era de Xavi Hernández

Arabia ha dado de qué hablar en los últimos meses por su intención de pelear por el Mundial del 2030 y tras el fichaje de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, ha logrado llamar la atención del mundo justo previo a la celebración de la Supercopa de España, en la cual se reparten 40 millones de euros y de los cuales casi 24 millones van a las arcas de la Real Federación Española de Futbol, incluida la comisión de cuatro millones para Kosmos, la empresa de de Piqué.

En esas tierras, en las cuales el futbol español aumenta las cifras de sus cuentas bancarias, el Barcelona se reencontró con la Supercopa, la cual no ganaba desde el año 2018, y también representa el primer título en la era de Xavi Hernández, el hombre encargado de devolverle la identidad a un equipo golpeado por problemas económicos, y lo consiguió contra el Real Madrid, su más acérrimo rival, al que ya había goleado Xavi.

Getty Images

¿Cómo estuvo el partido?

La final de la Supercopa de España fue un juego muy similar al partido de liga de marzo de 2022, cuando Barcelona goleó 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ahora, en el estadio del Ray Fahd, los blaugranas destrozaron a los merengues con goles de Gavi, Lewandowski y Pedri.

Del Madrid poco y nada. Los merengues no ofrecieron resistencia en Arabia y jugadores como Luka Modric o Toni Kross de plano fueron retirados de la cancha, pues no conectaron en el juego. De Karim Benzema supimos que estaba en la cancha hasta el tiempo agregado, cuando marcó el gol de la honra merengue.

Barcelona, en cambio, hiló jugadas de hasta 30 toques sin que algún jugador del Madrid pudiera tocar el balón. Un baile.

¿Qué le queda al Barcelona?

Si bien la frase de Xavi Hernández refleja esa obligación por ganar campeonatos, el verdadero objetivo del Barcelona no está en ganar la Supercopa de España, sino el torneo de liga, una vez eliminado de la Champions.

Barcelona es líder en La Liga, con 41 puntos, tres más que el Real Madrid, después de 16 partidos, se mantiene con vida en la Copa del Rey y está obligado a ganar la Europa League, en la cual enfrenta al Manchester United en la primera ronda, para salvar parte de la economía.