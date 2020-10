La gestión de Bartomeu en el Barcelona se mancha día tras día. Ahora le llovieron críticas y memes al aún presidente culé por haberle “regalado” a Rafinha al PSG, cuando pudo haber sacado algo de dinero por la venta del jugador.

Rafinha, quien era otro de los señalados en la “limpia” del Barcelona, se fue al PSG por 3 millones de euros en variables. Es decir, no un ingreso puro y neto para los culés, que les habría ayudado a cerrar el fichaje de Memphis Depay.

La salida de Rafinha molestó a la afición no por el hecho de quien era, sino porque literalmente lo regalaron. Todo pasó porque el Celta de Vigo estaba interesado de ficharlo también y pudo haber pagado 10 millones de euros, pero la directiva culé se negó.

Después llegó la oferta del PSG, que se esperó hasta el último día del mercado de fichajes para hacer el acercamiento y así lograr un acuerdo, basado en la desesperación de la directiva del Barcelona, encabezada por Josep María Bartomeu.

Al final Rafinha formó parte de la limpia del Barcelona que le dejó cero ingresos a las arcas culés. Ivan Rakitic se fue gratis al Sevilla, lo mismo que Arturo Vidal al Inter de Milan y Luis Suárez al Atlético de Madrid. La moción de censura no luce tan lejana.

La incredulidad de la afición del Barcelona era tan grande, que compararon la gestión de Bartomeu con la de Florentino Pérez en el Real Madrid. Ya con el pase de Rafinha al PSG, los culés ingresaron menos cantidad a sus arcas que los ‘merengues’ con la cesión de Borja Mayoral a la Roma y Takefusa Kubo al Villarreal.

Incluso la afición del Barcelona cuestionó que haya sido precisamente al PSG a quien le “regalaron” al jugador, tomando en cuenta el pasado entre ambas instituciones con el tema Neymar o el propio Marco Verratti.

@NachoJP_ : El Barça está regalando a Rafinha al PSG. Después de todo lo que pasó con Neymar o el propio Verratti no podemos caer más bajo.

Un mes lleva el Barça pidiendo 16 millones por Rafinha. Y lo venden por 3 de variables. Y al Psg!!!!! Q nunca les concedió nada. No hay nivel y lo q es peor: ya no hay ni orgullo. Ni amor propio. Y sin Depay y ya veremos si con Eric. Un verdadero hazmerreír.

No se puede gestionar peor. Rafinha al PSG por 3 millones en VARIABLES. Sí, han leído bien. En VARIABLES.

El Celta quería hacerse con los servicios del jugador y podía pagar por ello, pero no llegaba a la cláusula. El Barça se negó a negociar. ¿Por qué? No se entiende. pic.twitter.com/hXzXasFjtU

— Miquel Blázquez (@BlazquezFont) October 5, 2020