La paciencia de Matt Nagy y los Chicago Bears se terminó. En la Semana 3 de la NFL, Mitchell Trubisky perdió la titularidad y en su lugar entró Nick Foles, quien llegó este año a la franquicia justo para meter presión en la posición de mariscal de campo.

En la Semana 3 de la NFL, los Bears se metieron a la cancha de los Atlanta Falcons. Un equipo que marchaba 0-2 contra uno que llegó 2-0 pero ambas marcas eran muy engañosas para las franquicias.

Los Bears perdían por 16 puntos cuando llegó el momento clave. Trubisky lanzó un pase que terminó siendo interceptado y eso terminó con la paciencia de Matt Nagy.

Esa fue la última jugada de Trubisky en el partido. En la siguiente serie ofensiva entró Nick Foles, el quarterback que la temporada pasada formó parte de los Jacksonville Jaguars pero que una lesión lo privó de estar en los primeros partidos de la temporada. Cuando regresó, Gardner Minshew ya se había ganado el puesto.

Nick Foles is in at QB. #CHIvsATL | #DaBears

Dicen que si tienes dos quarterbacks no tienes ninguno y así se tradujo las primeras dos series ofensivas en la que Nick Foles tomó los controles. En la primera los llevó a zona roja pero terminó lanzando una intercepción dentro de las diagonales.

En la siguiente serie ofensiva, la defensa de los Falcons forzó un tres y fuera. La desventaja seguía siendo de 16 y al parecer, el impacto de su primer partido no fue como Matt Nagy lo hubiera esperado. Sin embargo, estaban ante los Falcons y cualquier cosa podía pasar.

Nick Foles nunca dejó de creer y tuvo muchas oportunidades para lograrlo. Todo empezó con un gol de campo fallado de los Falcons que le devolvió la ilusión a los Bears. Fue entonces cuando lanzó su primer pase de anotación con Chicago al encontrar a Jimmy Graham con 3 yardas.

Fallaron la conversión de dos puntos pero los Falcons ya estaban golpeados anímicamente. Nick Foles encontró a Allen Robinson con un increíble pase de 37 yardas para ponerlos a un solo gol de campo de empatar el partido.

.@AllenRobinson will not go down! The @ChicagoBears pull within three.

📺: #CHIvsATL on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/9RobDGGsOD pic.twitter.com/JhDGmu27gP

— NFL (@NFL) September 27, 2020