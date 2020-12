Becky Hammon, la primera mujer en dirigir un partido de temporada regular en la NBA

LeBron James comenzó atrajo los reflectores en el inicio del partido entre los Lakers y los Spurs. Era el cumpleaños de “The King” y además se convirtió en el primer jugador que marca más de 10 puntos en mil partidos consecutivos de manera consecutiva.

Sin embargo, la verdadera protagonista del juego fue Becky Hammon, la auxiliar de los Spurs. El coach de los Spurs, Gregg Popovich, fue expulsado del juego por los constantes reclamos a los árbitros en el segundo cuarto y de esta manera, Hammon se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA en temporada regular.

The bucket that made LeBron James the 1st player in @NBAHistory to score 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/lh1duHvXsL — NBA (@NBA) December 31, 2020

Historia pura en la NBA

“Popovich me señaló a mí y eso fue todo”, relató Hammon después del partido. Becky ha trabajado en los Spurs desde 2014, cuando se retiró como jugadora en la WNBA. Por ello, a los jugadores de San Antonio no se les hizo extraño ser dirigidos por una mujer.

Becky ya dirigió al equipo en partidos amistosos y los jugadores están acostumbrados a los gritos e instrucciones de Hammon, pues trabaja muy de cerca con Popovich en la elaboración de jugadas.

“Honestamente, en ese momento sólo intentaba ganar el partido. Digo esto mucho, pero trato de no pensar mucho en el panorama general o en el enorme aspecto de esto porque puede ser abrumador”, dijo luego de ser cuestionada sobre el hecho histórico en la NBA.

Becky Hammon le empató a los Lakers

Al finalizar el segundo cuarto, el marcador era favorable para los Lakers 53-63. Para el tercer cuarto, Becky Hammon puede presumir que le empató a los Lakers 29-29, por lo que la diferencia de 10 puntos se mantuvo. Fue el único cuarto que los Spurs no perdieron aquella noche del 30 de diciembre. El resultado final fue 107-121 para los angelinos.

“Es mi trabajo salir ahí y estar concentrada para estos jugadores y asegurarme de que les estoy ayudando. Realmente no he tenido tiempo para reflexionar. No he mirado mi teléfono así que no tengo ni idea de lo que ha pasado más allá del AT&T Center”, comentó.

Becky Hammon ya ha sonado para dirigir de manera formal a un equipo de la NBA. Los New York Nicks la entrevistaron en el verano del 2020, sin embargo, el equipo neoyorquino apostó por Tom Thibodeau.