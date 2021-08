Así avanza el beisbol rumbo a la pelea por las medallas en Tokio 2020

Con un esquema un tanto confuso y que abre las posibilidades para casi todos los equipos participantes, el beisbol de Tokio 2020 se acerca a la pelea por las medallas. Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Israel y la República Dominicana siguen con vida en el torneo.

A pesar de que el formato permitía que la Selección Mexicana de Beisbol peleara por las medallas -incluso por la de oro- la eliminación se consumó en el juego ante Israel. En consecuencia, los israelíes son los que mantienen posibilidades de avanzar.

Estados Unidos no pudo vencer a los locales en el duelo que entregó el primer boleto a las semifinales. Japón superó la Fase de Grupos con paso perfecto, consecuencia de las victorias sobre México y República Dominicana, así que ahora se perfila como favorito para quedarse con el oro.

Sin embargo, el obstáculo a superar antes de la Final es Corea del Sur. La otra selección asiática avanzó como segundo lugar del Grupo B, enfrentó a los dominicanos y avanzó con autoridad a la antesala del último juego del torneo.

Las novenas que por ahora son perdedoras de los duelos más recientes tienen una nueva oportunidad de salvarse. La actividad del beisbol en Tokio 2020 seguirá con el enfrentamiento entre República Dominicana e Israel, selección que superó a México. Este se llevará a cabo el martes 3 de agosto a las 5:00 horas del centro de México.

El perdedor de este encuentro se despedirá definitivamente de los Juegos Olímpicos. Por su parte, el ganador avanzará para medirse con Estados Unidos el mismo 3 de agosto a las 22:00 horas del centro de México.

Olympic Baseball Bracket

First Semifinal Confirmed:

🇯🇵 World No. 1 Japan vs. No. 3 Korea 🇰🇷

Wednesday, 4 Aug at 7pm JST#Olympics #Tokyo2020 #Baseball pic.twitter.com/OMSMD28wIT

— WBSC #Baseball ⚾ #Tokyo2020 (@WBSC) August 2, 2021