Belichick-Brady: El dúo que nunca debió separarse en la NFL

Hay dúos inolvidables en el deporte y uno de ellos es el Belichick-Brady. Una pareja de expertos que nunca debió separarse en la NFL y que hoy, en la temporada 2020, están pagando las consecuencias.

La derrota de los Tampa Bay Buccaneers ante Los Angeles Rams en el Monday Night Football de la Semana 11, se unió a la de los New England Patriots ante los Houston Texans un día antes. Un reflejo más de cuánto se necesitan uno al otro.

Belichick-Brady no saben funcionar por separado. Fueron 20 años en los que compartieron éxitos. Los Patriots se convirtieron en el segundo equipo que alcanza los seis trofeos Vince Lombardi, mientras que Tom fue el primer jugador en conseguir seis anillos del Super Bowl.

En esos 20 años, Tom Brady y Bill Belichick llevaron a los Patriots a la postemporada en 17 ocasiones. En diez de ellas se metieron hasta el Super Bowl y en seis lograron quedarse con el título. Juntos lograron formar una dinastía que vivirá en la memoria de toda la NFL.

El 17 de marzo del 2020 se terminó el sueño. Tom Brady anunció que no renovaría su contrato con los Patriots y por lo tanto, daría por terminada su carrera en la franquicia de New England. Tres días después firmó con los Tampa Bay Buccaneers.

Los Patriots por su parte no encontraron mariscal de campo hasta el 8 de julio del 2020, cuando anunciaron la llegada de Cam Newton. El exjugador de las Carolina Panthers fue nombrado titular el 3 de septiembre del 2020, por encima de Brian Hoyer y Jarrett Stidham.

Tom Brady: El primer partido oficial de Tom Brady con los Buccaneers fue una auténtica pesadilla. Se enfrentó a los New Orleans Saints en un partido donde apenas pudo completar 23 de 36 intentos, lanzó para 239 yardas, dos pases de anotación pero también dos intercepciones. Tampa Bay terminaría perdiendo por 34-23.

Las cosas mejoraron con victorias consecutivas ante las Panthers, los Broncos y los Chargers. Fueron partidos en donde Brady lanzó diez pases de anotación y dos intercepciones. Sólo ante Los Angeles logró superar las 300 yardas.

Chicago les propinó su segunda derrota de la temporada en el Thursday Night Football de la Semana 5. Un partido en el que Tom Brady quedó marcado por no saber que estaba en cuarta oportunidad y en el que sólo pudo lanzar un pase de anotación.

Le siguieron otras tres victorias consecutivas ahora ante Packers, Raiders y Giants pero después llegó otro momento de irregularidad. Los Saints barrieron a los Bucs de Brady en la Semana 9 de la NFL. Un partido donde el veterano lanzó tres intercepciones y ningún pase de anotación, además de un total de 209 yardas.

Le ganaron a Carolina (otra vez) pero la derrota ante los Rams fue un reflejo más de lo que Brady extraña de Belichick: la planeación de los partidos. En toda su carrera con los Patriots, Tom lanzó un máximo de 16 intercepciones en todos los partidos que jugó. Ahora con los Buccaneers lleva ya 9 en 11 encuentros.

Bill Belichick: El panorama empeora si volteamos a ver a Bill Belichick. Una de las mentes más astutas en la NFL, vaya que ha sufrido la partida de Tom Brady de New England. Al paso de once semanas, en donde ya tuvieron su descanso, los Patriots marchan terceros en la División Este de la Conferencia Americana con marca de 4-6.

Ver en YouTube

Los primeros tres partidos fueron muy irregulares para ellos. Le ganaron a los Dolphins, perdieron dramáticamente con los Seahawks y también derrotaron a los Raiders con algo de drama.

Desde entonces apenas han podido ganar dos partidos de los siete que han disputado. Sumaron derrotas ante equipos como Broncos y Texans que para esta temporada 2020 de la NFL, no deberían representar ninguna amenaza para nadie.

“We’ll just continue to try to build on the positives and correct the things that we need to try to do better.”

