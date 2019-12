Roethlisberger promete "volver más fuerte que nunca"

El veterano quarterback, Ben Roethlisberger, terminó con los rumores y aseguró que “volverá más fuerte que nunca“.

Ante la lesión que lo dejó fuera de la presente temporada de la NFL, se especuló mucho con un posible retiro del ‘Big Ben‘. No obstante, Roethlisberger se manifestó en redes sociales para terminar con los rumores.

P.S. Contrary to recent reports out there about my football future and my ‘uncertainty’ about playing again, I am working hard and am more determined than ever to come back stronger and better than ever next year!

— BigBen7.com (@_BigBen7) December 25, 2019