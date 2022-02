¡Owwwwww! Bengals le dedicaría triunfo del Super Bowl a Harambe, el mítico gorila de Cincinnati

Posiblemente los Bengals sean el equipo más querido en este momento de entre todos de la NFL, parten como underdogs ante Rams y se han ganado el corazón de muchos con sus triunfos. ¿Cómo poder ser más carismáticos? Dedicando una posible victoria a un gorila asesinado y sí, hablamos de Harambe.

Harambe fue un gorila del zoológico de Cincinnati, que desafortunadamente fue asesinado después de que un bebé de tres años cayera accidentalmente a su jaula. Pues los Bengals están tomando como inspiración al animal para motivarse a ganar el Super Bowl.

El gorila Harambe se convirtió en una celebridad después de su muerte -ya era famoso antes de…-, pues desde Elon Musk lanzó un rap en su honor y hasta Street Fighter junto Capcom le dieron la oportunidad de pelear contra Ryu, Ken y M. Bison en un videojuego.

Sam Hubbard, ala defensiva de los Bengals fue el que alzó la voz para dedicarle un posible triunfo en el Super Bowl ante los Rams al famoso Harambe, uno de los animales más queridos en aquel momento en Cincinnati. “Lo haremos por él“, fueron las palabras del jugador.

Así que, además de ser el primer Super Bowl desde 1989, los Bengals ya tienen una motivación extra para saltar al SoFi a vencer a los Rams en su propio estadio. Harambe desde el cielo estará orgulloso de todos y cada uno de los jugadores de Cincinnati.

Faltan unos cuantos días para que los jugadores de Bengals salten al emparrillado en busca del primer título de la NFL en su historia y es que se encuentran en un estado acostumbrado a los fracasos como Ohio, los dos equipos de la NFL del estado nunca han ganado un campeonato. Ni Bengals ni Browns.

Así que, fue una gesta heróica cuando vencieron a los Chiefs en al final de conferencia Americana y justo hablando de ese momento, en el que Evan McPherson conecta la patada de la victoria, fue que todos los aficionados de los Bengals se volvieron locos (no era para menos).

Enquirer subió un video a sus redes sociales con las reacciones de cientos de fanáticos de los Bengals tras alcanzar su pase al Super Bowl. Muchos de ellos ni habían nacido cuando estuvieron por última vez y los que estuvieron, no pudieron evitar soltar una que otra lágrima. Así que, si no les motiva Harambe, lo hará la emoción de su gente.

‘We’re going to the Super Bowl!’: Relive the moment the Cincinnati Bengals made history pic.twitter.com/ghw5UO03hC

