La polémica entre Benzema, Mendy y Vinícius está lejos de terminar. El delantero francés respondió en redes sociales al supuesto mensaje que habría lanzado en contra de su compañero brasileño, en pleno partido de Champions League ante el Borussia Mönchengladbach.

En sus historias de Instagram, Karim Benzema publicó un mensaje que decía: “Mientras los perros ladran, el nueve pasa“, dice lo que escribió el delantero francés, minutos después de que se diera a conocer la supuesta conversación con Mendy.

Karim Benzema marcó uno de los goles con los que el Real Madrid rescató el empate ante el Borussia Mönchengladbach. Sin embargo en ese partido fue donde se habría dado el rechazo del delantero hacia su compañero, Vinícius.

“No juegues con él. Hace lo que quiere, por mi madre, juega con nosotros“, es lo que Benzema le habría dicho a Ferland Mendy en los túneles rumbo al campo, antes de que se disputara el segundo tiempo.

Las palabras están ahí. Lo que falta por saber, es si realmente Vinícius Júnior era a quien se refería Benzema. La relación entre ambos parece ser buena e incluso el brasileño tiene considerado a Karim como un referente dentro del club.

Lo cierto es que según las estadísticas, Karim Benzema no le pasó ni una vez el balón a Vinícius en el segundo tiempo. Apenas conectó tres pases con él en la primera parte pero para el complemento, no lo buscó ni en una sola ocasión.

0 – Karim Benzema didn’t pass a single ball to Vinicius Jr in the second half in the Champions League game vs Borussia Mönchengladbach (three in the first half). Distance. pic.twitter.com/OJ52Qh2Qym

— OptaJose (@OptaJose) October 28, 2020