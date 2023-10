Lo que necesitas saber: Bernie Ecclestone sólo pisará la cárcel en caso de que reincida en algún delito en los próximos dos años. No pagó impuestos por 18 años

A Bernie Ecclestone, a quien seguro recuerdas por haber sido el máximo mandatario de la Fórmula 1 hasta el 2017, le cayó la ley. Fue condenado a 17 meses de prisión y una multota por un cargo de fraude del que el mismo se declaró culpable ¡tsssss!

Bernie tiene ya 92 años de edad, pero como por ahí dicen que la justicia siempre llega (aunque a veces tarda), este 12 de octubre vino la sentencia. ¡Son 17 meses de cárcel y una multa de 653 millones de libras!

Bernie Ecclestone fue presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 hasta 2017 / Foto: MexSport

¿Qué hizo Bernie Ecclestone para que le cayera la ley?

En caso de que no andes tan enterado o enterada de por qué la justicia se fue contra Bernie Ecclestone, te contamos. Resulta que el señor no pagó impuestos durante al menos 18 años. Hacienda se dio cuenta no hace mucho y lo torció.

Según la sentencia retomada por la agencia EFE, Ecclestone no declaró un fideicomiso que tenía en Singapur, el cual contaba con una cuenta bancaria donde tenía 400 millones de libras. Por si fuera poco, le mintió a Hacienda en el 2015 durante una reunión en la que le preguntaron qué onda con ese fideicomiso.

El exdirector de la Fórmula 1 dijo en su momento que sólo tenía un fideicomiso y éste era en favor de sus hijas. El problema fue que al parecer el señor no tenía idea que por manejar cuentas con esa cantidad de dinero debía pagar impuestos y pues no lo hizo por varios años.

No pisará la cárcel… al menos por ahora

Muy importante: la sentencia no significa que Bernie Ecclestone irá a prisión. Aunque lo condenaron a 17 meses en el bote, el exdirector de la Fórmula 1 llegó a un acuerdo con Hacienda para que eso quede en “veremos”. Pagará la multa de 653 millones de libras (unos 798 millones de dólares para esta fecha) y sólo irá a prisión en caso de reincidir en algún delito en los próximos dos años.

Bernie Ecclestone trabajó en la Fórmula 1 durante 40 años y entre otras cosas, fue responsable de mantener al mexicano Hector Rebaque en F1 después de que quebrara el Team Rebaque, además de llevar a Adrian Newey a la máxima categoría del automovilismo. Se declaró culpable de fraude fiscal en agosto del 2022 y al hacerlo evitó ir a juicio, pero de la sentencia obviamente no podría librarse.

