¡Belichick rechaza a Trump! El entrenador en jefe de los Patriots rechaza condecoración

En otro duro revés para Donald Trump y más de un cercano para el presidente de los Estados Unidos. Bill Belichick no ha ocultado su apoyo a Donald Trump previo a las elecciones presidenciales del 2016 y le envió una carta que el ahora mandatario leyó en público y ahora rechaza recibir la Medalla Presidencial de la Libertad.

“Recientemente, me ofrecieron la oportunidad de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, la cual me halagó por respeto a lo que representa el honor y admiración por los destinatarios anteriores.”, se puede leer en un fragmento del comunicado que emitió Bill Belichick.

Patriots’ HC Bill Belichick will not be traveling to Washington nor accepting the Presidential Medal of Freedom, he announced today. pic.twitter.com/uvLLigFlHU

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 12, 2021