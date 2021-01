En imágenes: ¡No es un sueño! Bob Esponja se roba el show en la NFL

¿Algún día imaginaste ver a Bob Esponja en un partido de la NFL? Lo que era un sueño se convirtió en realidad este domingo durante la transmisión del juego entre Saints y Bears correspondiente a la ronda de comodines y nos dio mucho más de lo que esperábamos.

Las cadenas CBS y Nickelodeon se unieron para llevar algo nunca antes visto a las pantallas de Estados Unidos: animaciones, efectos especiales y muchas lluvias de slime aparecieron para entretener de una manera muy diferente.

A pesar de que esta modalidad no pudo disfrutarse en territorio mexicano, los personajes de la famosa serie causaron furor en redes sociales, pues más allá de sólo aparecer, también explicaron el futbol americano y dieron muchos datos curiosos sobre los jugadores.

Bob Esponja, Patricio, Arenita, Calamardo, Don Cangrejo y hasta Plankton disfrutaron del partido. Sin embargo, las animaciones sirvieron para enseñar las reglas del juego y sí, también para que todos nos riéramos un poco de los protagonistas.

Esta no es la primera unión entre Bob Esponja y la NFL, ya que hace unos días se anunció una colaboración en el Madden NFL 21. Checa todos los detalles aquí.

Tal vez esto fue lo más importante: la introducción de Bob Esponja dio un inesperado giro y aunque tuvo al famoso pirata y su loro, ambos lucieron un look diferente con sus cascos. Además, hubo banderines, dedos de espuma y todo lo necesario para apoyar.

Las puertas del Crustáceo Cascarudo se abrieron desde muy temprano para que todo Fondo de Bikini disfrutara de la previa y posteriormente, del juego. La pregunta es, ¿a Calamardo le gustará el futbol americano?

Si eres de los que necesita un manual de NFL for dummies, esta opción es muy buena. Si algún día hay más transmisiones así, mucha gente se volverá experta.

Dato curioso y no tan funcional del día: El sabor de helado favorito del corredor Latavius Murray es el de masa para galletas.

¡Animaciones para todos! Ojalá esa hamburguesa no pese tanto…

Us to anyone else watching the game on Nick pic.twitter.com/vy7bxxZgKj

— Nickelodeon (@Nickelodeon) January 10, 2021