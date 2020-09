La temporada en la Premier League recién está comenzando y había una gran expectativa de que pronto regresaran los aficionados a los estadios… hecho que ya no será posible debido a la pandemia de coronavirus. Gareth Bale es el jugador mejor pagado de la liga.

En Reino Unido se ha registrado una alza importante de casos de coronavirus, por lo que han entrado en fase 4, misma que determina que el contagio de COVID-19 es muy alto o que está creciendo exponencialmente, así que los fanáticos no regresarán a la Premier League el 1 de octubre, como se tenía previsto.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, habló este día donde comunicó que el plan de que los aficionados regresaran a los estadios de la Premier League este 1 de octubre será postergado, donde aún no hay una nueva fecha para retomar el plan.

“Debemos reconocer que la difusión del virus afecta a nuestra capacidad de reabrir las conferencias económicas, las exposiciones y los eventos deportivos por lo que no seremos capaces de hacerlo el 1 de octubre y soy consciente de lo que implica para nuestros clubes deportivos, que son la vida y el alma de nuestras comunidades”, comentó sobre la actualidad que vive la Premier League.

💬 Prime Minister @BorisJohnson: This is what everyone needs to remember ⤵️ pic.twitter.com/NbzVAr3Pdo

— Conservatives (@Conservatives) September 22, 2020