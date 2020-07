Bournemouth impondrá queja contra el ‘ojo de halcón’ para tratar de evitar el descenso

Hace un par de días terminó la temporada de la Premier League y con ello el Bournemouth quedó sentenciado al descenso. En la última jornada hicieron lo propio y vencieron con autoridad al Everton de Ancelotti pero un punto los privó de la salvación. El ‘ojo de halcón’ habría sido parte responsable de su caída a la Championship, por aquel polémico gol que no le dio al Sheffield, por lo que impondrán una queja formal con el fin de quedarse en primera división.

Como recordaremos, la lucha por el no descenso en la Premier League se transportó hasta la última jornada. Bournemouth, Aston Villa y Watford pelearon hasta el final por permanecer en primera división pero al final fueron los ‘Villanos’ quienes se quedaron… por el punto que les habría ‘regalado’ el ‘ojo de halcón’.

Tras el regreso de la Premier League, Aston Villa y Sheffield United disputaron el partido inaugural, mismo que terminó empatado a 0 goles… por la influencia del ‘ojo de halcón’.

Bournemouth are discussing taking legal action against Hawk-Eye after the technology failed to give a goal for Sheffield United against Aston Villa. 😳 pic.twitter.com/MzRck25J8G

— Football Tweet (@Football__Tweet) July 28, 2020