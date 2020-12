En imágenes: Así se vivió el Boxing Day en la Premier League en tiempos de coronavirus

La nueve cepa del coronavirus ha impedido que se lleve a cabo una de las mayores tradiciones del futbol inglés, el Boxing Day, en el cual los aficionados de los equipos británicos se reunían en los estadios para ver a su equipo favorito después de Navidad.

La tradición del Boxing Day

La tradición se remonta a la edad media, en la cual la clase noble entregaba comida y ropa a la servidumbre, que regresaba a casa con cajas, motivo por el cual el día 26 de diciembre comenzó a conocerse como el Boxing Day.

Fue hasta 1860 cuando la tradición comenzó a relacionarse con el futbol, cuando el Sheffield United disputó un partido en la fecha contra el Hallam. Fue hasta la temporada 1988-89 cuando la FA convirtió el Boxing Day en una tradición propia al organizar partidos en todo el país.

Hasta ahora, la tradición se mantiene y se celebran partidos en las divisiones principales del futbol británico. Hasta 2019, los estadios lucían llenos y los aficionados aprovechaban para festejar Navidad con gorros como los de Santa Claus, aunque con los colores de sus respectivos equipos.

La nueva cepa de coronavirus echó a perder la tradición

Los equipos británicos ya tenían autorización para permitir el regreso de los aficionados a los estadios, con un máximo de dos mil seguidores, lo cual hacía posible el rescate del Boxing Day en los estadios.

Sin embargo, las puertas de los inmuebles volvieron a cerrarse tras darse a conocer una nueva variación del coronavirus, mismo que ha obligado a varios países a cancelar vuelos provenientes del Reino Unido, que a la vez ha reforzado medidas sanitarias y restringido la actividad social.

De esta manera, los estadios volvieron a lucir vacíos en los partidos entre Leicester y Manchester United, Fuham vs Southpamptom, Aston Villa vs Crystal Palace, Arsenal vs Chelsea, Manchester City vs Newcastle y Sheffield vs Everton.

