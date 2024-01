Lo que necesitas saber: UFC ha realizado siete eventos en México, cinco de ellos en la Ciudad de México

El 24 de febrero de 2024, Brandon Moreno será el protagonista del evento de UFC en la Arena Ciudad de México y dicho evento ha sido un rotundo éxito, pues las entradas ya están agotadas, situación que tiene al peleador mexa sumamente motivado para encarar a Brandon Royval.

Originalmente Brandon Moreno iba a encarar a Amir Albazi, sin embargo, el 11 de enero se dio a conocer que el iraquí se bajaba del evento, debido a una lesión en el cuello, por lo cual el estadounidense Royval entró al quite de esta manera se amará una pelea de revancha.

“Es una pelea de revancha, peleamos en 2020, y es peligroso. Cuando se hizo el cambio de rival, la gente comenzó a opinar, decía que era una pelea más a modo para mí. En lo personal pienso que no, es más peligroso, así que tenemos que ser muy precavidos con ese aspecto, pero me siento muy confiado en lo que puedo hacer con ese combate, confiando de las armas que puedo utilizar”, mencionó Moreno en entrevista con varios medios, entre ellos Sopitas.com.

Foto: Especial

UFC gana terreno en México

La del 24 de febrero será la séptima visita de UFC a México y la quinta a la ciudad de México, y de acuerdo con Brandon, ya hay una fecha confirmada para el mes de septiembre. El éxito de la empresa en el mercado mexicano se debe a varios factores, entre ellos el impacto individual de Brandon Moreno.

“Me siento muy contento con la gente, me emociona mucho imaginarme esa noche del 24 de febrero en la Arena Ciudad de México, con el público a reventar. Me a cabo de enterar que el evento es sold out y simplemente me siento agradecido.

“Hablando de la parte financiera, somos un gran público, somos un público que nos entregamos al cien por ciento, y el apoyo se siente en las Arenas, y UFC lo ve así, después del rotundo éxito con Alexa Grasso estelarizando junto con Valentina Shevchenko (en Las Vegas) y después del evento de febrero ya es oficial otro evento en el mes de septiembre, y creo que ha sido una combinación entre buenos peleadores mexicanos y UFC poniendo atención al público”, compartió Brandon Moreno.

Foto: Getty Images

El impacto de Brandon Moreno fuera de UFC

Además de UFC, Brandon Moreno tiene una importante presencia en redes sociales. El peleador tiene casi la misma cantidad de seguidores en Instagram que Hirving ‘Chucky’ Lozano y Raúl Jiménez, sin embargo, su sello está en su podcast “Champions Córner”, el cual ha ganado terreno en diversas plataformas.

“No es un podcast muy culto, no es un podcast para niños. Sólo busco relajarme y platicar de tonterías, y ya, es una especie de terapia cuando estás 100 por ciento metido en el deporte, con el estrés, el nervio y qué chido que a la gente le esté gustando”.

Brandon Moreno, entre los deportistas mexicanos más seguidos e Instagram

1. Canelo Álvarez: 16.7 millones

2. Checo Pérez: 6.6 millones

3. Chicharito: 6.3 millones

4. Guillermo Ochoa: 3.4 millones

5. Miguel Layún: 4.5 millones

6. Jonathan Dos Santos: 4.2 millones

7. Raúl Jiménez: 2.4 millones

8. Brandon Moreno: 2.2 millones

9. Norma Palafox: 2.2 millones

10. Chucky Lozano: 2.1 millones

El discurso que lo hizo viral

El 13 de junio de 2021 es una fecha especial para Brandon Moreno, pues aquel día se convirtió en el primer campeón nacido en México en coronarse en UFC. Además de su triunfo frente a Deiveson Figueiredo, el mexicano dio un discurso que se viralizó en redes sociales y es que conectó con las masas.

“Soy un pinche chamaco de México y mírame ahora sosteniendo el cinturón. Entrené muy duro para ser mejor hoy, ¡Viva México, güey! Vengo de un país donde siempre decimos ‘sí se puede’, pero a veces no lo logramos, pero hoy sí se pudo, cabrón. A toda mi gente mexicana, de México y de Estados Unidos, acuérdense que nosotros nacemos donde chingados queremos, se pueden lograr los pinches sueños, cabrones, se pueden lograr”, mencionó.

A partir de ese entonces Brandon ganó notoriedad y su nombre comenzó a ser vinculado con otros deportes, como futbol, especialmente con Xolos de Tijuana, pues es originario de esa ciudad.

Te puede interesar