Seis puntos para entender el escándalo del juego suspendido entre Brasil y Argentina

El partido entre Brasil y Argentina quedó suspendido de la manera más extraña, pues a los cinco minutos de arrancar el partido, una persona ingresó a la cancha en busca de los cuatro jugadores argentinos que militan en la Premier League, y que de acuerdo a los protocolos sanitarios no podían ingresar a Brasil, a menos que cumplieran un periodo de aislamiento.

Los jugadores de la Selección de Argentina se fueron a los vestidores y sólo regresó el capitán, Lionel Messi, y el estratega, Lionel Scaloni, quienes comunicaron que se iban, de modo que el juego no se llevó a cabo.

Ante esta situación han surgido varias preguntas sobre lo que sucedió y cómo se actuará en cuanto a lo deportivo, ya que este partido es parte de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Cuatro jugadores argentinos perseguidos

Argentina se presentó a este partido con cuatro jugadores que militan en la Premier League, que negó la salida de los jugadores debido a los protocolos sanitarios. Esos jugadores son Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendía y Cristian Romero.

Brasil contemplaba a jugadores de la misma liga para este partido, sin embargo, ellos se quedaron en Inglaterra ante la prohibición de los equipos de la Premier League.

Los cuatro jugadores de Argentina habrían salido de Inglaterra hacia Croacia para entrenar y de esta manera, en logística, no llegaron a Brasil procedentes de Inglaterra, sino de Croacia. A pesar de esta situación, injusta o no, Conmebol había dado autorización para que se llevara a cabo el partido con estos cuatro jugadores.

¿Quién era el hombre que ingresó a la cancha?

Se trata de una persona que en principio fue identificada como parte del departamento de sanidad. Tiempo después TyC Sports indicó que en realidad era una persona que forma parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y se encontraba armado y con documentos listos para ser firmados.

Estos documentos deben ser firmados por los jugadores para ser deportados. La persona ajena a la Selección de Brasil, de Argentina y de la Conmebol, se encontraba en la puerta del vestidor de Argentina para esperar a los futbolistas implicados.

Escándalo en Brasil 🇧🇷 gigantesco, entonces porque los dejaron entrar al país a los argentinos.

¿Porque en una cancha?

Ridículos y de tercer mundo

pic.twitter.com/Aw03LW5Pk4 — Helio H (@heliodoroh) September 5, 2021

¿Los argentinos incumplieron con la norma?

Tras la suspensión del partido, Anvisa indicó que actuó de esta manera debido a una serie de irregularidades por parte de los jugadores de Argentina, que a su ingreso a Brasil no notificaron que antes de arribar a este país, habían pasado por Inglaterra, uno de los países que forman parte de la lista roja.

El protocolo de Brasil indica que aquellos extranjeros que ingresen al país, deben hacer cuarentena si en los últimos 14 días había estado en Reino Unido. Los cuatro jugadores estuvieron en Inglaterra en dicho periodo y los argentinos sí incumplieron con la norma.

A pesar de que los futbolista ingresaron a Brasil tres días antes, se dieron cuenta de la irregularidad una noche antes del partido y a los jugadores implicados “se les ordenó que permanecieran aislados en espera de la deportación. Pero no se cumplió. Se trasladan al estadio, entran a la cancha, hay una secuencia de incumplimientos”, manifestó Antonio Barra Torres, presidente de la Anvisa, según Olé.

Scaloni indicó que no recibieron ninguna advertencia sobre esta notificación por parte de la Anvisa.

Conmebol pidió a Argentina irse a los vestidores

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, explicó que tras el ingreso de esta persona, recibió la indicación por parte del delegado de la Conmbeol en el partido para ir a los vestidores.

“En ningún momento a nosotros nos avisaron que no se podía jugar el partido, el delegado de Conmebol me dijo que nos fuéramos al vestuario y eso hice y no tengo mucho más qué decir, sólo quiero explicar lo sucedido”, mencionó el estratega.

El partido fue suspendido… ¿Qué significa?

Debido a que la persona que ingresó a la cancha es ajena a las partes involucradas en el partido, éste se declaró suspendido, es decir, Argentina no abandonó, sino que se fue a los vestidores con el aval del árbitro y del delegado de Conmebol.

Ante esta situación, el que tiene todas las de perder los puntos es Brasil, ya que fungía como local y no pudo garantizar que el partido se llevara a cabo, además de que el partido fue interrumpido una dependencia de gobierno y esto suele molestar a la FIFA, por ser un ente autónomo.

Conmebol recordó que al tratarse de una eliminatoria mundialista, será la FIFA la cual determinará si el partido se juega en otra fecha en determinada cancha o si los puntos van para Argentina o Brasil.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

¿Qué pasará con los cuatro jugadores de Argentina?

La Selección de Argentina tiene la intención de abandonar Brasil, sin embargo, ante esta situación se teme que los cuatro jugadores involucrados sean detenidos en el aeropuerto, por lo que la Selección de Argentina pidió ayuda a la embajada.

La Selección de Argentina pide que el embajador los acompañe al aeropuerto para garantizar su libre salida de Brasil.