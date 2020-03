Brasil fue uno de los últimos países que decidió detener las competencias de futbol ante la pandemia del coronavirus. A través de un comunicado, la Confederación Brasileña de Futbol informó la suspensión de sus torneos, tanto varoniles como femeniles como una medida para prevenir la propagación.

En Brasil se han detectado más de 150 casos positivos, sin que haya por ahora registro de fallecidos ni pacientes dados de alta.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit

