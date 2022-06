En marzo de 2022, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania explotaba, nos enteramos sobre la detención de la jugadora de basquetbol estadounidense, Britney Griner, en un aeropuerto ruso, aunque en realidad la estrella de la WNBA había sido arrestada desde el 17 de febrero.

Han pasado más de 100 días y la jugadora sigue detenida en medio de circunstancias extrañas, por lo que la NBA ha manifestado apoyo de diferentes maneras para el caso no se olvide, y ahora la familia de la basquetbolista ha optado por pedir ayuda al presiente de Estados Unidos, Joe Biden.

¿Por qué está detenida Britney Griner?

Los motivos no son claros aún. Algunas versiones indican que fue detenida porque en su equipaje fueron encontrados cartuchos de vaporizador que contenían hachis, el cual se extrae del polen de la marihuana.

En Rusia se castiga el transporte de drogas hasta con 10 años de prisión y actualmente está abierto un caso penal, por lo cual es necesaria la intervención de las autoridades estadounidenses para que Griner pueda ser juzgada de manera neutral.

De acuerdo con New York Times, en los últimos años varios ciudadanos estadounidenses han sido acusados por cargos falsos con la presunta finalidad de negociar el intercambio de prisioneros.

Brittney Griner se encontraba en Rusia, como muchas otras jugadoras estadounidenses, durante la temporada baja de la WNBA. Aunque en Estados Unidos se juega es más alto nivel, cuando termina la temporada las estrellas suelen recibir ofertas económicamente muy atractivas, de modo que una parte del año juegan en su país y la otra en Rusia.

La familia de Griner pude ayuda de Biden

Desde el día de su detención, Griner ha permanecido en prisión preventiva, aunque su condición puede cambiar a partir del 18 de junio, por lo que la familia de la jugada pide la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La petición llegó por parte de Shekera, hermana de Britney, a través de un video en el que comparte lo complicado que han sido los últimos meses para su familia.

“Durante más de cien días no he visto a mi Brit. Esto ha sido totalmente devastador para mí y para mi familia. No le deseo esto a nadie”, mencionó.

No es el primer llamado a Biden

Dos semanas antes, Cherelle Griner, esposa de Britney, hizo el primer llamado a Biden, a través de una entrevista con ESPN en Estados Unidos.

“Hay una persona que puede rescatarla y es nuestro presidente. Tiene ese poder y me pregunto ¿por qué no lo estamos usando?”, cuestionó.