Brittany Bowe, la patinadora que ‘regaló’ una plaza de Juegos Olímpicos de Invierno a la número 1 del mundo

La patinadora estadounidense Brittany Bowe nos dio una lección que supera lo deportivo al ‘regalarle una’ de sus plazas olímpicas a Erin Jackson. Ambas forman parte del equipo de Estados Unidos que competirá en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y reflejan el espíritu que debería predominar en cualquier disciplina.

Resulta y resalta que Bowe y Jackson compitieron en la prueba de patinaje de velocidad de 500 metros en busca de los boletos a Beijing 2022. Jackson es la número 1, pero sufrió una caída que la mandó hasta la tercera posición y ahí ya no tenía posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos.

Así que sin pensarlo dos veces, Brittany Bowe decidió dejar su plaza en manos de Jackson. Un gesto noble y poco o nunca antes visto fue aplaudido por millones de personas. El equipo olímpico de Estados Unidos destacó lo que sucedió y la misma Brittany Bowe explicó la razón detrás de esta decisión.

“Erin se ganó el derecho de formar parte del equipo y de competir en los 500 metros. Es la número uno del mundo y nadie merece más que ella la oportunidad de regresar a casa con una medalla para el Team USA. Después de la caída y sin que esto hubiera terminado, sabía que en caso de tener que tomar una decisión ella podría tener mi lugar“

“Es el espíritu de los Juegos Olímpicos. Se trata de ser un gran compañero, esto es el Team USA, es más grande que yo. Erin tendrá chance de traer una medalla, ojalá de oro; es un honor darle esa oportunidad porque se la merece“, dijo Brittany Bowe en entrevista con NBC. La mejor parte de todo esto es que ella no se quedará sin participar en Beijing 2022, sino que competirá en mil y mil 500 metros que son sus especialidades.

Lo que pocos saben es que Brittany Bowe y Erin Jackson se conocen desde pequeñas. Crecieron juntas dentro y fuera del hielo, por lo que su relación va más allá del respeto deportivo. Esto provocó que el agradecimiento de la mejor del mundo en esta categoría fuera aun más emotivo.

“Es difícil ponerlo en palabras. Estoy más que agradecida y solo estoy muy feliz. Crecí con Brittany, la conozco de casi toda la vida y sé la increíble persona que es. Siempre ha estado para mí, apoyándome, es una gran mentora y alguien con quien puedo hablar cuando necesito una amiga o un consejo. Es una gran amistad y estoy muy agradecida“

