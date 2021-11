What? Broncos “regala” al legendario linebacker, Von Miller a los Rams

Está por acabarse el tiempo en la NFL para hacer cambios de jugadores y los Rams parece que se sacaron la lotería con uno de los últimos en el 2021. Dieron dos selecciones de draft 2022 por Von Miller, líder defensivo de los Broncos de Denver.

No fueron selecciones de draft de primera ronda, no, ahí estuvo la victoria sobre la mesa para los Rams. Selecciones de segunda y tercera ronda para el 2022 son las que recibirán los Broncos por uno de los mejores linebackers de toda la NFL.

Inserte meme del Gallo Claudio diciéndole a los Broncos: “Este sujeto no me parece muy listo“. Suena a que se chamaquearon a alguien y en el papel, sería a Denver, porque el equipo no está como para dejar ir al que posiblemente sea tu mejor jugador.

Broncos está justo a la mitad de la tabla en la Conferencia America y es tercero en la división oeste de la AFC, cerca de los Chargers, peeeeeeero en sus últimos partidos no les ha ido nada bien. Ganaron los primeros tres encuentros y posteriormente perdieron 4 al hilo.

Tienen un récord de cuatro ganados y cuatro perdidos, en su último encuentro vencieron a Washington Football Team, pero hablamos de uno de los peores equipos de la NFL, así que no es como para medir qué tal vienen los Broncos.

La constante en los Broncos, es que les hacen más de 13 puntos por partidos (sólo en la semana 3 no les hicieron ningún punto, pero fueron los Jets). Sin Von Miller en la franquicia de Denver, las cosas no pintan bien para esta temporada y el calendario no los favorece en nada.

Von Miller es una leyenda en los Broncos de Denver

El linebacker llego a Broncos en 2011 y no había conocido otros colores que no fueran el naranja y el azul de Denver, pero ahora se enfundará en los colores de los Rams. Von Miller es un querido de la afición y se ha ganado todo su respeto dentro del emparrillado.

Ganó el Super Bowl 50 y fue el MVP del encuentro, además ha sido All-Pro en tres ocasiones (2012, 2015 y 2016). Unánimemente fue elegido como miembro del equipo de la década de los 2010 en la NFL, ahí nomas para que vean el premio gordo que se llevan los Rams.

Sus números hablan por sí solos, en total tiene 481 tackleadas y pertenece al club de las 100 capturas de QB porque tiene 110.5. Por si fuera poco. ha provocado 25 fumbles a los jugadores rivales, tiene dos intercepciones y dos touchdowns en su carrera.