¡Se caen a pedazos! Buccaneers sigue perdiendo jugadores en ofensiva: Ali Marpet se va por retiro

La canción de “Todo se derrumbó” está sonando fuertemente en la franquicia de los Buccaneers, pues el equipo se está cayendo a pedazos entre retiros e indecisiones. El último en poner fin a su carrera como jugador de los Bucs y en la NFL es Ali Marpet.

Posiblemente el nombre de Ali Marpet -la mayoría de los linieros ofensivos y defensivos- no es tan conocido entre los fanáticos de la NFL porque su posición en el emparrillado no es tan mediática como otras, pero no hablamos de cualquier jugador.

Ali Marpet es un jugadorazo y uno de los responsables de que Tom Brady tuviera un par de temporadas muy buenas, pues se encargaba de contener a la línea defensiva rival. O sea, que si el GOAT logró muchos triunfos y el Super Bowl LV fue en gran parte a él.

Este domingo 27 de febrero, Ali Marpet anunció su retiro con una publicación en Instagram: “Después de siete años formidables con los Tampa Bay Buccaneers, tomé la decisión de retirarme del juego que me ha dado tanto“, fue el mensaje de despedida del jugador.

“Esta organización y las personas que la rodean no solo me ayudaron a cumplir un sueño, sino que también me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy. He hecho de Tampa Bay mi hogar y espero servir a esta comunidad en los próximos años. Para los entrenadores y compañeros de equipo, familiares y amigos, una publicación de Instagram simplemente no puede expresar el profundo impacto que han tenido en mí. Estoy eternamente agradecido. Gracias Bahía de Tampa“, agregó.

Los Buccaneers pierden a su tercer jugador en ofensiva en Ali Marpet y podrían ser cuatro

Con la salida de Ali Marpet del equipo, ya suman tres salidas confirmadas que afectan directamente al equipo y su posible rendimiento para la temporada 2022, básicamente porque sin las bajas confirmadas no será lo mismo de ninguna manera.

La primera confirmada fue la de Tom Brady y ya con su salida, el equipo recibe un bajón de calidad bastante fuerte, pues hablamos del mejor mariscal de campo en la historia de la NFL y por lo que se ve, su reemplazo no estará a su altura ni de cerquita con Blaine Gabbert.

La segunda confirmada es la de Leonard Fournette, uno de los corredores que mejor se entendió con Tom Brady y al enterarse de que el GOAT se va de los Buccaneers, decidió que sería mejor irse a la agencia libre y es uno de los peces gordos.

El tercero el Ali Marpet, un jugador que fue al Pro Bowl, o sea, es uno de los mejores jugadores en su posición y podría sumarse una cuarta baja, pues Ron Gronkowski se podría ir del equipo, al momento es otro de los agentes libres más codiciados del mercado.