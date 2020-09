Los Bucks podrían irse de Orlando antes de lo esperado, pues la serie contra el Miami Heat ya se le puso cuesta arriba en el segundo juego de la serie de las Semifinales del Este en el que cayó 116-114.

Con el resultado no sólo la serie se pone 2-0 a favor del Heat, sino que Miami suma seis partidos consecutivos sin derrota en los playoffs de la NBA, en los cuales dejó en el camino a los Peacers, serie que definió en sólo cuatro partidos. ¿Hará lo mismo con los Bucks?

La pesadilla de los Bucks

Goran Dragic aportó 23 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias para el Heat, además Tyler Herro salió desde la banca para sumar otras 17 unidades.

Giannis Antetokounmpo (29 puntos) tuvo una noche complicada en la burbuja de Orlando, sin embargo se destapó en los últimos tres minutos del juego para encabezar un intento de remontada y llegó a poner las cosas con apenas cuatro puntos de diferencia con poco más de 50 segundos en el reloj.

Sin embargo, la presión se comió al MVP de la temporada, que con 43 segundos en el reloj y seis puntos de diferencia, falló sus dos intentos de falta, por lo que la remontada se vio frustrada… o eso pensamos muchos, pero con menos de 15 segundos los Bucks se metieron al juego otra vez 111-113 con 8.5 segundos.

¡Tiros libres para todos!

El empate llegó con poco más de cuatro segundos tras una jugada polémica, tras una supuesta falta sobre Khris Middleton. La NBA califica como falta si los jugadores son tocados con el pétalo de una rosa, y de ello le sacó provecho Meddleton para conseguir tres tiros librs y empatar el juego 114-114.

Pero Jimmy Butler aplicó la misma en un intento de triple ya sin segundos en el reloj. Giannis se fue en banda y tocó tantito a Butler, quien sacó tiros libres y cerró el partido.

Jimmy Butler comes up CLUTCH at the line, putting the @MiamiHEAT up 2-0! Game 3 ⏩ Fri. (9/4) at 6:30pm/et on TNT pic.twitter.com/CqJDwzVjuw — NBA (@NBA) September 3, 2020

Los Bucks no sólo son los favoritos para ganar esta serie, sino para conquistar el Este y el final perfecto para la NBA es tenerlos con los Lakers en las finales, después de que la quinteta de Milwaukee cerrara la temporada regular con el mejor registro de las dos conferencias con 56 triunfos y 17 derrotas.

Y Twitter hace lo suyo

Los jugadores de los Bucks en el clutch pic.twitter.com/6TlbdTreci — GUILLE (@GRP_30) September 3, 2020

Bucks playoffs pre game warm up: pic.twitter.com/2Oq7fT6Dj3 — Plathanos #HIVESZN (@SavinTheBees) September 3, 2020

The Bucks offense when it’s under 5 minutes left pic.twitter.com/c1xsVt1yvn — André (@TheSurrealAndre) September 3, 2020

Impresionante el ataque de los Bucks. pic.twitter.com/n0LWpmHlrm — MrKite (@MrKiteATM) September 3, 2020

Adam Silver when he saw the Bucks were about to go down 0-2 pic.twitter.com/HQyEPJSbxZ — Matthew McGovern (@MatthewMcGovern) September 3, 2020

Bucks down 0-2 as the No. 1 seed … pic.twitter.com/mKfq7Ow7yZ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 3, 2020