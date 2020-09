La MLB ahora sí aplicará el uso de “burbujas” para disputar la postemporada. La liga dio ya tiene listos todos los detalles sobre cómo se jugarán los playoffs y por supuesto, la Serie Mundial que se disputará en un solo estadio por primera vez desde 1944.

En conjunto con la Asociación de Jugadores, la MLB llegó a un acuerdo que será anunciado pronto. El mismo consiste en dar a conocer las fechas, la ubicación y el inicio de la postemporada para cada uno de los equipos.

El calendario de la postemporada de la MLB ya está listo. Los playoffs de la Liga Americana iniciarán el martes 29 de septiembre, mientras que los de la Liga Nacional arrancarán un día después, el miércoles 30 del mismo mes.

Es decir: los juegos de la ronda de comodín se jugarán entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Los juegos de la ronda divisional se llevarán a cabo entre el lunes 5 y el sábado 10 de octubre.

The 2020 @MLB Postseason will begin with the AL Wild Card Series on Tuesday, 9/29, while Game One of the 2020 World Series at Globe Life Field in Arlington, Texas will be played on Tuesday, 10/20. pic.twitter.com/KSzWMSAcBk

